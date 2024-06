Oszałamiający wynik Microsoftu. Aż 15 milionów użytkowników!

Któż choć raz za dzieciaka nie pomyśl „w przyszłości będę pilotem”. Cóż, takich osób nie wątpliwie było wiele, co widać po aktywności graczy w Microsoft Flight Simulator. Zawód pilota co prawda do łatwych nie należy, ale podobne wrażenia – i to w domowym zaciszu – może zapewnić hit giganta z Redmond, który właśnie świętuje pobicie nowych rekordów.

Kiedyś palił komputery, dziś grają w niego miliony

Premiera Microsoft Flight Simulator w 2020 roku zaliczyła małe turbulencje, bo gra przez ogromne wymagania zmagała się początkowo z wymagającą poprawy optymalizacją, a cześć internautów żartowała, że ta gra to najlepsza metoda na spalenie peceta. Po latach aktualizacji do złudzenia realistyczny symulator lotów stanowi jednak pełnoprawny produkt, na bieżąco rozwijany różnymi dodatkami – w tym także tak abstrakcyjnymi, jak Ornithoptery z Diuny. Nie dziwne więc zatem, że produkcja cieszy się ogromną popularnością, tak dużą, że przerosła zapewne oczekiwania samych twórców.

Microsoft ogłosił dziś, że Flight Simulator przebił granicę 15 milionów unikalnych użytkowników, a gracze wykonali już miliard lotów od premiery, z czego aż 230 milionów w przeciągu ostatniego półrocza.

Jesteśmy podekscytowani możliwością świętowania 15 milionów pilotów, którzy odbyli z nami lot w Microsoft Flight Simulator! Dziękujemy każdemu z osobna za wypełnienie nieba przygodami!

Twórcy nie mają zamiaru spoczywać na laurach i już teraz zapowiadają wsparcie, które potrwa aż do 2028 roku – nawet pomimo tego, że Microsoft wraz z Asobo Studio przygotowują się do wydania nowej odsłony symulatora. Jeśli jednak jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić „jedynki”, to możecie teraz zrobić to w ramach abonamentu Xbox Game Pass bez dodatkowych opłat.