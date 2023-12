Co oferuje subskrypcja Microsoft 365?

Microsoft 365 to coś więcej niż tylko zestaw aplikacji biurowych. To również chmura i rozwiązania pozwalające współpracować z innymi w czasie rzeczywistym. Usługi dostępne są w różnych planach subskrypcyjnych. Nie wiesz, który wybrać? Zastanawiasz się, czy Microsoft 365 to rozwiązanie dla Ciebie? Za chwilę wszystko stanie się jasne.

Microsoft 365 – co potrafi pakiet usług od Microsoftu?

Są takie narzędzia, które w codziennej pracy, nauce, czy nawet w organizowaniu życia prywatnego odgrywają kluczową rolę. Jednym z liderów na rynku usług i oprogramowania biurowego jest firma Microsoft. Jednym z jej flagowych produktów jest dziś Microsoft 365, kompleksowa usługa subskrypcyjna, która łączy w sobie 10 różnych narzędzi oraz przestrzeń dyskową w chmurze. Ten artykuł pozwoli lepiej poznać ten pakiet rozwiązań.

Co oferuje Microsoft 365?

Microsoft 365 oferuje różne plany subskrypcyjne. Dla użytkowników domowych i osobistych dostępne są tańsze rozwiązania, które obejmują dobrze znane i niezawodne aplikacje klasyczne, takie jak Word, PowerPoint i Excel. Ale to nie wszystko. Otrzymujesz także magazyn danych w chmurze (do 6 TB) oraz funkcje z nią związane, które umożliwiają współpracę nad plikami w czasie rzeczywistym. Dzięki subskrypcji masz także dostęp do najnowszych funkcji, poprawek i aktualizacji zabezpieczeń oraz stałej pomocy technicznej bez dodatkowych kosztów.

Źródło: Microsoft

Microsoft 365 Personal

Microsoft 365 Personal to rozwiązanie przeznaczone dla 1 użytkownika. Umożliwia jednak logowanie na pięciu różnych urządzeniach. Bez względu na to, czy korzystasz z komputera PC, Maca, smartfona czy tabletu, masz pewność, że Twoje narzędzia i dokumenty będą dostępne. Zyskujesz też 1 TB na dane. Masz tu nie tylko dostęp do klasycznych aplikacji, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ale także do ich funkcji premium i opcji pracy offline.

Microsoft 365 Family

Jeśli jesteś posiadaczem planu Microsoft 365 Family, możesz udostępniać te same korzyści aż pięciu dodatkowym osobom. To oznacza, że cała rodzina może korzystać z nowoczesnych narzędzi Microsoftu. Za takie rozwiązanie trzeba zapłacić 429,99 zł rocznie (lub 42,99 zł miesięcznie).

Office 2021 - Jednorazowy zakup

Jeśli preferujesz jednorazowy zakup, Microsoft oferuje też pakiet Office 2021. To pojedyncza płatność, która daje dostęp do programów Microsoft 365 na jednym komputerze. Trzeba jednak pamiętać, że taki zakup nie zawiera opcji uaktualnienia do nowszych wersji, co oznacza, że w razie potrzeby będziesz musiał(a) ponownie zakupić oprogramowanie za pełną cenę.

Źródło: Microsoft

Jakie aplikacje oferuje pakiet Microsof 365?

Pakiet Microsoft 365 to aplikacje i funkcje, które ułatwiają pracę, komunikację i tworzenie contentu. Oto jakie narzędzia oferuje subskrypcja.

Word – Tworzenie dokumentów

Pierwszym narzędziem na naszej liście jest Word – legenda wśród edytorów tekstu. Jeśli potrzebujesz stworzyć esej, referat lub wypracowanie, to właśnie tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne narzędzia. Word oferuje różnorodne opcje formatowania, szablony i funkcje współtworzenia, co pozwala na wygodną pracę w zespole.

Excel – Analiza danych

Kolejne narzędzie to Excel – must have dla osób, które zajmują się liczbami i analizą danych. Dzięki zaawansowanym funkcjom arkuszy kalkulacyjnych można śledzić budżety, tworzyć wykresy, i analizować dane.

PowerPoint – Prezentacje

PowerPoint oferuje ogromne możliwości, jeśli chodzi o projektowanie prezentacji składających się ze slajdów. To idealny wybór zarówno do pracy, jak i do szkoły lub na studia.

Microsoft Defender – Ochrona w czasach online

Microsoft Defender to zaawansowane narzędzie antywirusowe, które chroni Twoje urządzenia przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Dzięki tej aplikacji korzystanie z internetu staje się bezpieczniejsze.

OneDrive – Chmura

OneDrive umożliwia przechowywanie, synchronizację i udostępnianie dokumentów, zdjęć i filmów na wszystkich Twoich urządzeniach. Dzięki chmurze, bez względu na to, gdzie jesteś, Twoje pliki są zawsze pod ręką.

Outlook – Menedżer poczty i kalendarza

Organizacja czasu i komunikacja to kluczowe elementy w naszym codziennym życiu. Outlook, zaawansowany klient poczty elektronicznej, ułatwia zarządzanie e-mailami, kalendarzem i kontaktami.

Redaktor Microsoft – Korekta dokumentów

Redaktor jest dostępny jako rozszerzenie dla przeglądarek Microsoft Edge i Chrome oraz aplikacji Word i Outlook. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby poprawić gramatykę i ortografię w Twoich tekstach. Oferuje również podpowiedzi, które mają na celu poprawić jakość treści.

Clipchamp – Prosta edycja wideo

Clipchamp to proste narzędzie do edycji wideo dostępne w pakiecie Microsoft 365. Dzięki niemu nie musisz sięgać po bardziej rozbudowane aplikacje, aby tworzyć proste filmy.

OneNote – Twoje cyfrowe notatki

Notatki to część naszego życia, zarówno w pracy, jak i w nauce. OneNote to aplikacja, która ułatwia tworzenie, organizowanie i udostępnianie notatek w formie cyfrowej. Dzięki niej możesz mieć wszystkie swoje notatki zawsze pod ręką, bez względu na to, gdzie jesteś.

Microsoft Family Safety – Bezpieczeństwo rodziny online

Microsoft Family Safety to narzędzie, które pozwala na monitorowanie i zarządzanie aktywnością online swoich bliskich. Możesz kontrolować czas, jaki spędzają przed ekranem, oraz dostosowywać ustawienia zabezpieczeń, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z internetu.