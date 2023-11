Nie spieszcie się z Copilotem. W Windows 11 dzieją się teraz prawdziwe cuda…

Wczesna wersja Copilota to w większości same problemy

Copilot to aplikacja wykorzystująca nowoczesne technologie i modele językowe AI do pomagania nam… po prostu we wszystkim. Jak ogłosił sam Microsoft, Copilot będzie w stanie nas wesprzeć w pisaniu ofert sprzedażowych, streszczenia rzeczy ze spotkania, na którym nie zwracaliśmy dużej uwagi, generowania obrazów do prezentacji, a nawet do planowania tematycznych przyjęć. To asystent dosłownie do każdego zadania.

Zapoznawcza wersja tego narzędzia we wczesnej wersji systemu Windows 11 o nazwie 22H2 jest już dostępna. Użytkownikom korzystającym z Copilota zaczął pojawiać się dziwny problem, który powodował przenoszenie się ikon na pulpitach lub niestandardowy sposób ich wyrównywania. Dotyczyło to szczególnie użytkowników korzystających z narzędzia opartego na sztucznej inteligencji na stacjonarnych komputerach podłączonych do więcej niż jednego monitora. Komunikat Microsoftu był następujący:

Na urządzeniach z systemem Windows korzystających z więcej niż jednego (1) monitora mogą wystąpić problemy z nieoczekiwanym przemieszczaniem się ikon na pulpicie między monitorami lub inne problemy z wyrównaniem ikon podczas próby użycia Copilot w systemie Windows (w wersji zapoznawczej).

Źródło: Microsoft

Wkrótce problem zniknie

Microsoft oficjalnie przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego problemu — można więc ze spokojem założyć, że wkrótce, najprawdopodobniej jeszcze przed oficjalnym wydaniem asystenta opartego na sztucznej inteligencji, pojawi się rozwiązanie tego problemu.

Oczywiście taki problem we wczesnej wersji Copilota nie powinien nikogo dziwić, a każda osoba wymagającego nawet nie nieskazitelnego, a po prostu poprawnego działania, powinna poczekać do pełnej wersji asystenta AI — lecz akurat ta funkcja wzbudza w użytkownikach taką ekscytację, że eksperymentowanie z wczesną wersją nie powinno nikogo dziwić. Korzystaliście już z Copilota w Windowsie 11?

