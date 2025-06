Firefox rozpieszcza użytkowników i puszcza oczko do Polaków

Mozilla nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowadnia, że słucha swoich użytkowników. Najnowsza wersja przeglądarki, Firefox 140, przynosi szereg usprawnień, z których jedno zasługuje na szczególną uwagę użytkowników z Polski.

Firefox rozpieszcza użytkowników i ułatwia Polakom życie

Do tej pory autofill adresów był zarezerwowany głównie dla wybranych regionów, co niejednokrotnie budziło frustrację wśród polskich internautów. Teraz jednak, obok Włochów i Austriaków, również Polacy mogą korzystać z tej wygody. Wystarczy zacząć wpisywać dane w odpowiednim formularzu, a Firefox sam podpowie i uzupełni resztę – szybko, bezbłędnie i bez zbędnego klikania. To rozwiązanie, które doceni każdy, kto regularnie zamawia coś online lub wypełnia internetowe formularze, czyli... Po prostu każdy użytkownik.

To oczywiście nie jest koniec nowości. Firefox 140 to także większa elastyczność w zarządzaniu zakładkami dzięki pionowym kartom – teraz możemy wygodniej przypinać i organizować najważniejsze strony (moża zmieścić o wiele więcej niż wcześniej, wygodnie rozciągając linię przedziału). Użytkownicy, którzy cenią sobie minimalistyczne podejście do przeglądarki, z pewnością docenią możliwość usunięcia skrótu do rozszerzeń z paska narzędzi. Dla tych, którym zależy na wydajności, pojawia się opcja "rozładowania danych", pozwalająca zwolnić zasoby systemowe przez odciążenie nieużywanych kart.

Nie zabrakło też usprawnień dla deweloperów i fanów nowych technologii: pełnostronicowe tłumaczenia stały się szybsze i bardziej responsywne, wszystko dzięki "prostej" sztuczce. Tłumaczona jest nie cała treść, lecz ta którą w danej chwili przeglądamy. Zaś większe wsparcie dla nowych API i rozszerzeń webowych otwiera kolejne drzwi dla twórców stron. Mozilla pokazuje, że potrafi nie tylko gonić konkurencję, ale też wyznaczać trendy. Nowy Firefox to przemyślane odpowiedzi na realne potrzeby użytkowników.

Źrdło: mozilla