Zapomnij o Google Chrome, z tą przeglądarką zaoszczędzisz 18 godzin tygodniowo

Znalazłem dziś na Product Hunt ciekawy projekt przeglądarki internetowej z wbudowanym AI - Strawberry. Jej twórcy zapewniają, iż pozwoli ona nam na zaoszczędzenie 18 godzin tygodniowo. Nie wiem jak to wyliczyli, ale to całkiem możliwe.

ChatGPT, Copilot czy Gemini to rozwiązania, które znacznie ułatwiają korzystanie z zasobów internetu, aczkolwiek ich wyniki wyszukiwania niosą ze sobą czasem nieaktualne dane lub po prostu zmyślone.

Dla przykładu zobaczmy, co robi Gemini i chatGPT z zapytaniem: znajdź najtańszą ofertę komórkową z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem 20 GB transferu danych.

Gemini niemal natychmiast wyświetla swoje propozycje, ale bazujące na tym co ma w bazie, ewentualnie korzysta z różnych zestawień na stronach i porównywarkach ofert – w większości są to nieaktualne dane, zachowawczo podane w zakresach cenowych od do.

Z kolei chatGPT zaskoczył mnie w pierwszej propozycji, trafnie wybierając najtańszą obecnie ofertę na rynku według zadanych parametrów w Otvarta. Jakby poprzestał na tym byłby w szoku, jednak dalej potknął się na nieaktualnej od dawna ofercie T-Mobile na kartę, którą znalazł gdzieś po drodze w jednym z serwisów.

Strawberry — przeglądarka z AI, która woli sama szukać informacji

AI wbudowane w przeglądarkę Strawberry działa nieco inaczej, bo sama przeszukuje strony operatorów,- widać w tle jak je przegląda. Dzięki temu znalazł naprawdę aktualne oferty, aczkolwiek nie bez błędów. Przypominam jednak, że to bardzo wczesna wersja tej przeglądarki, po drobnych poprawkach obawiam się, że z czasem moje zestawienia ofert, które Wam regularnie przygotowuję, będą miały sporą konkurencję.

Jakie błędy? Pierwszym błędem była znajomość operatorów wirtualnych, nie przeszukał ich wszystkich tylko wybranych, jak Lajt Mobile czy Premium Mobile, stąd nie znalazł oferty Otvarta. Drugi błąd to rzeczywiście najtańsza dalej oferta nju mobile, ale podaje tu cenę 19 zł. Dlaczego?

Otóż otwierając pierwszą stronę z ofertami na njumobile.pl, wyświetla nam się domyślnie opcja dla dwóch numerów, więc zaczytana została cena za osobę.

Co więcej, podejrzewam, że nie idzie głębiej w daną stronę, jeśli już znajdzie pierwszą ofertę, bo w przeciwnym wypadku znalazłby ofertę nju na kartę za 19 zł, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z limitem 20 GB transferu danych. Po analizie kroków wiem też, że odwiedził stronę Heyah, ale poprzestał na główniej ofercie na kartę, a nie zajrzał do głębiej zaszytej oferty subskrypcji Heyah 01.

Niemniej — jestem pod wrażeniem. Wszystkie wyświetlone oferty są aktualne, z aktualną ceną i zawartością.

Gdzie te moje zaoszczędzone 18 godzin tygodniowo??

Wybaczcie, że zacząłem od interesującej mnie działki, ale uznałem, że to będzie najlepszy przykład, by pokazać Wam, jak w ogóle działa ta przeglądarka AI. Czas na ogólne zastosowania.

Streszczenia artykułów

Ta funkcja ucieszy osoby, które wolą zwięzłe podsumowania artykułów w miejsce czytania ich w całości. W kilka sekund z takiego streszczenia dowiecie się w zasadzie o całej zawartości wpisu. W tym przypadku, jak jest teraz i jak będzie po zmianach w Portfelu Google.

Szukanie pracy

Szukanie pracy działa tak samo jak szukanie ofert komórkowych i również w ograniczonym zakresie. Wybrane zostały zaledwie trzy serwisy. LinkedIn — słusznie jako pierwszy (więcej o tym w tym wpisie), ale jako dodatkowe wybrał tylko dwa — Pracuj.pl i NoFluffJobs.

Tak samo widać tu w tle, jak przegląda te strony z dokładnie tym stanowiskiem pracy, które wskazałem. Jeśli zintegrujecie przeglądarkę ze swoimi kontem Google, wyniki wyszukiwania można później wyeksportować do Arkusza Google.

Szukanie produktów

Sprawdziłem jeszcze wyszukiwanie produktów i tu pozytywne zaskoczenie, na zadanie znalezienia najtańszego iPhone 15 Pro 128 GB, na tapet wzięto trzy najważniejsze kategorie stron — największe sklepy internetowe w Polsce, autoryzowane serwisy Apple oraz porównywarki cen.

W efekcie znalazło mi rzeczywiście najtańszą ofertę na tego smartfona na Allegro - 4 098,00 zł, w iSpot - 4 699,00 zł, na Empik.com - 4 198,00 zł i w Media Markt - 4 499,00 zł.

Zdziwiłem się, że zabrakło Media Expert, ale wszedłem z osobna na ich stronę i okazało się, że nie mają aktualnie w sprzedaży tego modelu. Co z linkami? Cóż tu musiałem się o nie doprosić, aczkolwiek mogłem lepiej sprecyzować zadanie wyjściowe.

Jeśli chcecie sami przetestować nową przeglądarkę Strawberry i sprawdzić jej działanie w Waszym zakresie korzystania z internetu, możecie ją pobrać z tej strony, dostępna jest wersja na macOS i Windows.

Źródło: Product Hunt.

Stock Image from Depositphotos.