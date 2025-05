Takiej przeglądarki jeszcze nie było. Szykujcie portfele

Opera Neon to przeglądarka wypakowana w funkcje AI. Ale to nie to jest w niej najbardziej zaskakujące.

Przez lata Opera rozwijała swoje przeglądarki, wprowadzając innowacje, które nie raz wpływały na standardy rynkowe. Dla użytkowników mobilnych Opera stworzyła dwie główne przeglądarki: Opera Mini, znaną z wysokiego poziomu kompresji danych i niskiego zużycia zasobów, oraz Opera Mobile, oferującą pełniejszą funkcjonalność na smartfonach i tabletach. W ostatnich latach firma wprowadziła także wyspecjalizowane wersje, takie jak Opera GX – przeglądarka skierowana do graczy z funkcjami ograniczania zużycia RAM i CPU, oraz Opera Air – ultralekka przeglądarka zaprojektowana z myślą o szybkości, wydajności i komforcie użytkowania. Wśród innych projektów Opery warto wymienić minimalistyczną przeglądarkę Opera Coast oraz aplikację Opera browser – news & search, łączącą przeglądanie stron z agregacją wiadomości.Norweski producent nawet wyznaczał kierunki dla innych. Tym razem też próbują być pierwsi.

Opera Neon - pamiętacie tę przeglądarkę?

Opera ogłosiła wprowadzenie Opery Neon - nowej-starej przeglądarki, która integruje agentów sztucznej inteligencji. Ma ona na celu zdefiniowanie przeglądarki jako narzędzia, które potrafi interpretować intencje użytkownika i wspomagać go w wykonywaniu zadań - czytamy w zapowiedziach. Nowa przeglądarka ma wykraczać poza standardowe wyświetlanie treści i stać się platformą do realizacji zautomatyzowanych działań.

Henrik Lexow, Senior AI Product Director w Operze, podkreślił, że sztuczna inteligencja ma potencjał, by fundamentalnie zmienić sposób korzystania z internetu i wykonywania zadań w przeglądarce. Opera Neon jest przedstawiana jako narzędzie, które ma dostarczyć te możliwości użytkownikom, będąc jednocześnie platformą do dalszego rozwoju technologii opartych na agentach AI, we współpracy ze społecznością.

Podstawowym elementem Opery Neon jest zintegrowany agent AI. Umożliwia on prowadzenie rozmów, przeszukiwanie sieci oraz uzyskiwanie kontekstowych informacji na temat odwiedzanych witryn. Jest to funkcja zaprojektowana z myślą o dostarczaniu odpowiedzi i danych w sposób zgodny z oczekiwaniami od sztucznej inteligencji w przeglądarce. Opera Neon wyposażona jest również w funkcję "Browser Operator", która umożliwia automatyzację zadań internetowych. Przeglądarka może autonomicznie wykonywać rutynowe operacje, takie jak wypełnianie formularzy, rezerwowanie miejsc czy dokonywanie zakupów online. Działanie Operatora odbywa się lokalnie na komputerze użytkownika, co ma zapewniać ochronę prywatności i bezpieczeństwa danych.

Istotnym elementem Opery Neon jest zdolność do generowania treści. Silnik AI przeglądarki ma możliwość interpretowania intencji użytkowników i tworzenia na tej podstawie różnego rodzaju materiałów. W tym kontekście agenci AI funkcjonują w wirtualnej maszynie hostowanej w chmurze, co pozwala na kontynuowanie pracy nad projektami nawet w trybie offline.

Opera Neon dostępna w subskrypcji premium

Użytkownicy Opery Neon będą mogli zlecić przeglądarce tworzenie gier, raportów, fragmentów kodu czy stron internetowych. System ma analizować, projektować i generować wymagane treści. Możliwość jednoczesnej pracy nad wieloma projektami ma zwiększyć efektywność użytkowania.

A na koniec najciekawsze: Opera Neon będzie dostępna w ramach subskrypcji premium, więc będzie to przeglądarka oferowana tylko za opłatą. Od dziś można dopisać się do listy oczekujących i jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, jak wiele osób będzie skłonne zapłacić za takie narzędzia.