Dla takiej nowości uruchomicie Edge zamiast innej przeglądarki

Tłumaczenie całych PDF-ów w przeglądarce Edge

Przeglądarka Edge zostanie rozbudowana o funkcję tłumaczenia całych dokumentów PDF. Obecnie tłumaczenie całych stron internetowych działa przecież naprawdę płynnie, automatycznie konwertując treść na preferowany język, więc czemu nie miałoby to podobnie działać w przypadku plików? W przypadku PDF-ów dotychczasowe rozwiązanie wymagało manualnego zaznaczania fragmentów tekstu, klikania prawym przyciskiem myszy i wybierania opcji "tłumacz zaznaczenie", co otwierało panel z tłumaczeniem. Ten proces, w przypadku obszernych dokumentów, był czasochłonny i irytujący, dlatego czas na zmiany.

Microsoft zapowiada, że Edge będzie w stanie tłumaczyć całe strony plików PDF z ponad 70 języków. Użytkownicy będą mogli otworzyć dokument PDF w Edge, kliknąć ikonę tłumaczenia na pasku adresu przeglądarki, a następnie szybko wygenerować nowy dokument, w pełni przetłumaczony na wybrany język. Celem jest zapewnienie tłumaczeń całych dokumentów PDF w czasie rzeczywistym, co ma wyeliminować trudności w zrozumieniu ważnych treści. Funkcja ta, dostępna obecnie w wersji Canary, ma być wprowadzona do Microsoft Edge od czerwca.

Copilot Chat w Edge for Business

Dla użytkowników Edge for Business wprowadzona zostanie nowa integracja z Copilot Chat. Agenci Microsoft 365 Copilot, przeznaczeni do automatyzacji powtarzalnych zadań, będą dostępni poprzez panel boczny Copilot Chat w Edge for Business od początku czerwca. Ma to umożliwić profesjonalistom pozostawanie w swoim przepływie pracy bez opuszczania strony. Dodatkowo, Copilot Chat w Edge for Business zyskuje możliwość podsumowywania dokumentów online Microsoft 365 Word, Excel i PowerPoint. Ta funkcja podsumowywania, obecnie dostępna w wersji preview, ma wspierać szybkie przyswajanie złożonych informacji.

Microsoft wprowadza eksperymentalne interfejsy API, które umożliwiają programistom łatwą integrację sztucznej inteligencji ze stronami internetowymi i rozszerzeniami. Kluczowym elementem jest wykorzystanie modelu Phi-4-mini, wbudowanego bezpośrednio w przeglądarkę Edge. Jest to kompaktowy model, który ma oferować wydajność zbliżoną do znacznie większych odpowiedników. Wśród nowych API znajduje się Prompt API do wywoływania modelu oraz Writing Assistance APIs (obejmujące generowanie, podsumowywanie i edytowanie tekstu), dostępne w kanałach Edge Canary i Dev. Zapowiedziano również rychłe udostępnienie Translator API, które umożliwi tłumaczenie tekstu.