W Katowicach trwa właśnie XV Europejski Kongres Gospodarczy, na którym zapowiedziano kolejny kamień milowy, przyspieszający rozwój innowacji w Polsce – to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej region przetwarzania danych w chmurze. Ma zapewnić polskim przedsiębiorcom najwyższe standardy bezpieczeństwa i prywatności.

Czy wiecie, że świętujemy w tym roku trzydziestolecie aktywności Microsoftu na polskim rynku? Z tej okazji amerykański gigant otwiera nad Wisłą region chmury, będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajną moc obliczeniową i szybki dostęp do usług Microsoftu. To także forma podnoszenia stopnia konkurencyjności polskich firm – według badania PwC CEO Survey 2023 ponad połowa prezesów w Polsce uważa, że zarządzane przez nich placówki nie będą rentowne bez technologicznej transformacji. Dodatkowo tylko 1 na 10 przedsiębiorców aktywnie korzysta z rozwiązań chmurowych.

Projekt transformacji w Polskiej Dolinie Cyfrowej oznacza dla przedsiębiorców i specjalistów IT dostęp do technologii chmurowych, takich jak Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 i usług Power Platform.

„Podłączenie Polski do największej zaufanej globalnej infrastruktury chmurowej to istotne wsparcie dla odporności kraju, społeczeństwa i organizacji oraz rozwoju polskiej Doliny Cyfrowej. Jednym z głównych elementów wzmocnienia tej odporności jest podnoszenie kompetencji cyfrowych w kraju. Microsoft od momentu ogłoszenia tej inwestycji w 2020 roku przeszkolił ponad 430 000 specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów i studentów." – Ralph Haupter, President, EMEA, Microsoft.