Microsoft Edge to moja nowa ulubiona przeglądarka, ale zostaję przy Chrome

Microsoft podzielił nowości na aż sześć rezolucji na nowy rok, a wśród nich znalazły się także boczny pasek wyszukiwania, dzięki któremu sprawdzimy znaczenie słów bez opuszczania danej witryny, a także szybki podgląd zawartości skrzynki pocztowej na Outlooku z poziomu widoku nowej karty.

Spotify i YouTube Music wbudowane w przeglądarkę internetową

Microsoft zwraca także uwagę na synchronizację historii i otwartych kart pomiędzy urządzeniami, co ma pozwolić na szybsze wznawianie pracy – funkcja ta dostępna jest już na desktopie i urządzeniach mobilnych. W przypadku macOS-a, deweloperzy z Microsoftu pomyśleli nawet o automatycznym przełączeniu się pomiędzy profilami.

Generator haseł w Edge

Kluczową dla niektórych użytkowników nowością będzie jednak wbudowany w przeglądarkę generator haseł, który podczas zakładania konta w usłudze lub w trakcie zmiany hasła zasugeruje nam taki zbiór znaków, który będzie trudny do odgadnięcia. Wiele osób korzysta z takiego rozwiązania, by chronić swoje konta, dlatego działania zespołu od Edge nikogo nie dziwią – nic nie wskazuje jednak na to, by przeglądarka mogła nam po prostu na zawołanie wygenerować hasło, gdy będziemy go potrzebować w innych okolicznościach.

Zapowiedzi nowości w Edge na początek 2021 roku wypadają bardzo korzystnie, a z niektórych z nich (jak motywy) możecie skorzystać już teraz – kliknijcie tu by przejść do galerii motywów dla Edge. Ja już to zrobiłem i z Edge korzystam coraz częściej na komputerze, gdzie przeglądarka wygląda i działa po prostu świetnie, a tempo rozwoju naprawdę mi się podoba. Nie wszystko jednak w mobilnej odsłonie przypadło mi do gustu, więc z całkowitą przeprowadzką i reorganizacją środowiska do pracy oraz rozrywki jeszcze się wstrzymam.