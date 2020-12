Szybkie akcje to najlepsze, co spotkało Chrome – musicie je poznać

Tym bardziej będą nas cieszyć kolejne rozwiązania, które pozwalają skuteczniej działać w danym ekosystemie Przeglądarki nauczyły się już wielu rzeczy, które pozwalają traktować je jako środowisko zbliżone do systemu operacyjnego. Mnie najlepiej służy otwieranie wybranych witryn w odrębnych okna, co umożliwia traktować je niczym aplikacje. Komunikatory, platformy muzyczne czy VOD, a także aplikacje biurowe działające w niezależnych oknach przekładają się w moim przypadku na większy komfort pracy, a dostęp do niektórych funkcji i ustawień może być jeszcze wygodniejszy, dzięki szybkim akcjom w pasku adresu. Oto jakie są dostępne i jak je uruchomić.

Chrome przyspiesza. Ostatnia aktualizacja 2020 to optymalizacja i nowości

Jak włączyć szybkie akcje w Chrome? Aktywuj tylko dwie flagi

Mimo, że dodatkowa funkcja jest dostępna już w stabilnym wydaniu Chrome 86, to by z niej skorzystać należy aktywować dwie flagi w przeglądarce. By to zrobić udajemy się oczywiście pod adres chrome://flags, a następnie wyszukujemy dwóch pozycji:

chrome://#omnibox-pedal-suggestions

chrome://#omnibox-suggestion-button-row

Gdy je włączymy i zrestartujemy przeglądarkę, pasek adresu będzie potrafił nieco więcej, niż do tej pory. Z poziomu paska adresu zainicjujemy bowiem czyszczenie historii przeglądania, zaktualizujemy przeglądarkę, otworzymy okno incognito, przejdziemy do sekcji zarządzania hasłami oraz metodami płatności, a także – co jest chyba moją ulubioną opcją – przetłumaczymy aktualnie otwartą stronę www.