Oznacza to, ni mniej ni więcej, że webowe odtwarzacze tychże usług będą zachowywać się jak komunikatory, więc w dowolnej chwili możliwe jest kliknięcie w ikonę usługi, by przywołać jej interfejs. Tam bez przeszkód wybierzemy inny utwór, album czy zmienimy kolejność odtwarzania kawałków. W wąskim oknie znajduje się pełna wersja webowa Spotify, Apple Music lub YouTube Music, więc wszystkie ich możliwości będą do Waszej dyspozycji.

Usługi muzyczne (streamingowe) w pasku bocznym Opery

Najbardziej intrygującym pytaniem, jakie przyszło mi do głowy po zapoznaniu się z informacją prasową na ten temat, to dobór usług, które są wspierane przez Operę. NA liście nie znalazły się bowiem Deezer czy Tidal. Rozumiem obecność Spotify, bo to najpopularniejsza usługa oraz YouTube Music, gdyż jest pokrewną platformą do YouTube’a (z opcją darmowego słuchania), ale popularność Apple Music w Polsce raczej nie przebija Tidala czy Deezera. Nie dysponujemy dokładnymi danymi, ale do tego wystarczą zwykłe obserwacje.

15Cieszę się, że Opera tak dynamicznie rozszerza listę usług, które znajdują się na bocznym pasku, ale prawdę mówiąc najbardziej czekam na moment, gdy będziemy mogli samodzielnie wybierać, jakie witryny w ten sposób będziemy otwierać, ponieważ wyczekiwanie na oficjalne dodanie akurat-tej-jednej-używanej-przez-nas-platformy może trwać latami, o ile w ogóle do tego dojdzie.