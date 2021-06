Podsumowanie konferencji Microsoftu na E3 – wszystkie nowości i trailery

Microsoft w ostatnich latach przygarnął pod swoje skrzydła co najmniej kilka nowych studiów specjalizujących się w tworzeniu gry — najbardziej spektakularnym z przejęć było oczywiście to z… Bethesdą. Nie ma co ukrywać — owoców tych zakupów właściciele ich konsol jeszcze specjalnie nie uświadczyli — chyba że w postaci pakietu gier dołączających do abonamentu Xbox Game Pass. Dlatego też oczekiwania związane z dzisiejszą konferencją były ogromne. Czy Microsoftowi udało się sprostać oczekiwaniom graczy? Oto wszystkie nowości, które dzisiaj zapowiedziano na konferencji giganta z Redmond!

Nowy gry na Xbox Series X/S zapowiedziane na konferencji E3 2021

Starfield — pierwsza nowa marka w portfolio giganta od wielu, wielu, lat. Intrygująca przygoda na obcej planecie, którą obiecują nam od wielu lat, bo o tym projekcie Bethesdy słyszymy od co najmniej 2018 roku. Premiera 11 listopada 2022 roku.

S.T.A.L.K.E.R 2 – Heart of Chernobyl jeden z projektów w który już wielu przestało wierzyć, w końcu jego pierwsze zapowiedzi przypadają na lato 2010 roku (tak, nic mi się nie pomyliło). Teraz nareszcie projekt zmierza do szczęśliwego końca — w dużej mierze dzięki sile społeczności Kickstartera. Wiemy że gra wystartuje na konsolach 28 kwietnia 2022 roku.

Back 4 Blood, czyli tytuł który widzieliśmy już czwartkowej konferencji zaprezentowany został także u Microsoftu. Na plus – będzie od startu w abonamencie Xbox Game Pass.

Contraband – czyli zajawka z której absolutnie nic nie wynika… ale ma to być kooperacyjna zabawa w przemytnika od Avalanche Studios.

Sea of Thieves doczekało się nowego trailera z gościem specjalnym, który wkrótce dołączy do przygody. A będzie nim nikt inny, jak Jack Sparrow we własnej osobie.

Yakuza: Like a Dragon, czyli najnowsza odsłona serii która wywróciła tamtejsze mechaniki do góry nogami, trafia do Game Passa… i to już dziś!

Battlefield 2042 na prezentacji Microsoftu także nie zabrakło — zgodnie z obietnicą, nareszcie możemy zobaczyć grę w akcji i to jak prezentuje się tamtejsza rozgrywka. Premiera 22 października tego roku. Nowy tryb rozgrywki ma zostać zaprezentowany 22 lipca podczas konferencji EA Play.

12 minutes — jedna z najciekawszych gier indie nareszcie doczekała się daty premiery. Zawita do nas już 19 sierpnia, no i zgodnie z nadziejami graczy – od razu trafi do Game Passa.

Psychonatus 2 — fenomenalna seria platformówek powraca, od razu wskakuje do Game Passa. Premiera już 25 sierpnia!

Fallout 76: Steel Reign — nadchodzi dodatek do post-apokaliptycznej przygody. Premiera już na 7 lipca.

Party Animals zmierza także na konsole Xboks. Czyżby Microsoft pozazdrościł Fall Guys konkurencji i zechciał zabawy w podobnym klimacie także u siebie? Na to wygląda – premiera w przyszłym roku.

Hades — jeden z najwybitniejszych tytułów zeszłego roku trafi na Xboksa już w sierpniu. Od razu wskakuje do Game Passa, kto nie grał – może już zacierać rączki!

Somerville – nowy projekt założyciela studia PlayDead (magików od Limbo), który tworzony jest od kilku lat. Ale jesteśmy coraz bliżej mety — premiera planowana jest w 2022.

Halo Infinite — flagowa marka Microsoftu wkrótce doczeka się nowej odsłony. Pierwsze teasery widzieliśmy już wiosną 2019 roku, ale firma stale podkręca atmosferę i nareszcie doczekaliśmy się długiego trailer i zapowiedzi darmowego multiplayera na konsolach Xbox Series. Premiera jesienią 2021 (a dokładniej — w okresie świątecznym).

Diablo 2: Resurrected— odświeżona wersja jednego z najbardziej kultowych hack’n’slashów w historii gier wideo trafi także na konsole Microsoftu. Wszyscy chętni mogą już zakreślać w kalendarzu. Premiera 23 września.

A Plague Tale Requiem — kontynuacja bardzo ciepło przyjętej gry przygodowej ma trafić na konsolę w przyszłym roku. Póki co dostaliśmy krótki trailer i… to tyle.

Far Cry 6 — uwielbianej serii Ubisoftu także nie zabrakło u Microsoftu. Premiera 7 października tego roku.

Slime Rancher 2 — w przyszłym roku doczekamy się kontynuacji idealnej w swojej prostocie, kolorowej, zabawy. Ona również od razu wyląduje w abonamencie Xbox Game Pass.

Shredders — dobrych, arcade’owych, sportówek nigdy dość. W grudniu tego roku będziemy mogli poszaleć na snowboardzie. Nie spodziewam się frajdy jak u Tony’ego Hawka czy starych odsłonach Cool Boarders, ale na pewno dam szansę. Bo tak – to także trafi do Game Passa.

Atomic Heart – nowa marka obserwowana z perspektywy pierwszej osoby… i z rosyjską muzyką rozrywkową w tle. Niepokojący, szalony, trailer zaostrza apetyt.

Replaced

Eiyuden Chronicle Rising oraz Hundred Heroes — klasyczny japoński RPG który wystartował na Kickstarterze, a odpowiadają za niego weterani branży. Cóż – wizualnie nowy trailer nie urzeka ani trochę, ale skoro mowa o twórcach Suikodena — poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Premiera w 2022 i 2023 roku, obie części od razu w Game Passie.

The Ascent tego lata na konsole zawita cyberpunkowy shooter w rzucie izometrycznym. Wygląda ładnie, jak wypadnie w praktyce – okaże się niebawem.

Age of Empires 4 jedna z najbardziej wyczekiwanych strategii jeszcze tej jesieni trafi na komputery z systemem Windows 10. Niestety, w to cudeńko na konsolach nie pogramy…

The Outer Worlds 2 — kosmiczne RPG doczeka się kontynuacji.

Microsoft Flight Simulator – 27 lipca gra trafi na konsole Xbox Series X/S.

Forza Horizon 5— ikona Xboksa powraca. Trailer zaserwował piękne miejscówki z różnymi warunkami atmosferycznymi, nieziemskie widoki, przepiękną oprawę i muzykę, która momentalnie sprawiła, że mam ochotę wsiąść za kółko. Premiera 9 listopada.

Redfall – gra na wyłączność ekosystemu Xbox od Arkane Studios (m.in. seria Dishonored), która ma być… a jakże inaczej: strzelaniną! Pierwszy trailer wygląda intrygująco — Arkane wielokrotnie udowodnili, że potrafią w tworzenie klimatu i światów jak mało kto. Tym razem nieco futurystyczne podejście ze specjalnymi mocami, specjalnymi sztuczkami i… wampirami. Premiera latem przyszłego roku.

10 nowych gier Bethesdy dołączyło do Xbox Game Pass

Poza zestawem trailerów i zapowiedzi całej masy nowości, które trafią do Game Passa w dniu premiery — już teraz w abonamencie trafiły nowe tytuły. Wspomniana wyżej Yakuza: Like a Dragon oraz 10 gier Bethesdy:

Arx Fatalis (komputery)

Dishonored: Death of the Outsider (chmura, konsole Xbox, komputery)

Doom (chmura, konsole Xbox)

The Evil Within 2 (chmura, konsole Xbox, komputery)

Rage (chmura, konsole Xbox)

Wolfenstein II: The New Colossus (chmura, konsole Xbox, komputery)

Fallout (komputery)

Fallout 2 (komputery)

Fallout Tactics (komputery)

Fallout 3 (chmura, konsole Xbox, komputery).

A tutaj zestawienie tytułów, które jeszcze w tym roku trafią do usługi: