Battlefield 2042 – oto jak wygląda wojna przyszłości

W sieci pojawił się trailer nowego Battlefielda 2042. Pokazuje on renderowane na silniku gry scenariusze i daje pewien koncept, jak gra będzie wyglądać i w jakich lokacjach będzie miała miejsce akcja. Gra ma skupić się na globalnym konflicie pomiędzy dwoma supermocarstwami – Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jak pokazano na trailerze, walki będą odbywały się w najróżniejszych lokacjach – od miejskiej dżungli, przez lodowe pustkowia, aż po centrum lotów kosmicznych. Imponować będzie na pewno skala starć, w których udział ma brać do 128 graczy, co też wymownie zostało pokazane na zwiastunie.

Oprócz tego – nowy Battlefield ma przywrócić wszystko to, co gracze uwielbiają w serii – klasy postaci czy nacisk na wykorzystanie pojazdów. Trailer zapowiada też mnóstwo nowych gadżetów (m.in. strój do szybowania) a także pojawienie się na mapach zdarzeń losowych. Widać też, że sam trailer nie podchodzi do siebie za bardzo poważnie. W jednej ze scen widać chociażby odegranie znanego z gry manewru z wyskoczeniem z myśliwca by za pomocą wyrzutni rakiet zdjąć samolot oponenta, a następnie – wrócić do swojego pojazdu. A to wszystko przy muzyce Motley Crue.

13 czerwca mamy dostać więcej informacji na temat samej rozgrywki Battlefielda 2042. Czekacie?