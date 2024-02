Niezwykły prezent od Microsoftu. Taka okazja nie zdarza się często

Microsoft nauczy Was czytać po angielsku. I to zupełnie za darmo!

Gigant z Redmond ruszył z bardzo ciekawą inicjatywą wykorzystania sztucznej inteligencji do nauki czytania. Wiemy, że AI potrafi opowiadać długie i szczegółowe historie – Microsoft stworzył więc platformę, która pozwala użytkownikowi najpierw wygenerować proste opowiadanie na podstawie wytycznych, takich jak rodzaj bohatera i miejsce akcji, a następnie wysłuchać techniki czytania.

Reading Coach nagra proces czytania, a AI wychwyci błędy w wymowie

Trener czytania to inicjatywa skierowana głównie dla najmłodszych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by doszkalali się nim bardziej zaawansowani użytkownicy – powstała bowiem z myślą o osobach, które ze względu na ograniczenia czasowe lub finansowe nie mają możliwości wysłać swoich pociech – lub samego siebie – na lekcje doszkalające.

Obsługa platformy jest banalna. Wystarczy zalogować się kontem Microsoft, a następnie wybrać preferowany sposób nauki czytania. Oprócz wspomnianego generowania historii przez AI można wybrać także tekst z gotowej biblioteki – z różnym zakresem tematycznym i liczbą słów, najdłuższe sięgają prawie tysiąca wyrazów – lub dodać swoje własne opowiadanie. Następnie wybieramy nasz szacowany poziom biegłości w czytaniu (od 1 do 8) i po zezwoleniu na nagrywanie rozpoczynamy proces czytania.

Sztuczna inteligencja wychwytuje pomyłki w wymowie i akcentowaniu, sporządzając na koniec raport, wskazujący te słowa, które warto poprawić. Możemy także poprosić wbudowanego lektora o przeczytanie historii przed przystąpieniem do nagrywania. To całkiem fajna opcja do sprawdzenia swoich umiejętości, nawet jeśli wydaje się Wam, że angielskim posługujecie się bardzo sprawnie – w moim przypadku AI wyłapało kilka drobnych błędów, o których nie miałem pojęcia.

Reading Coach możecie wypróbować samodzielnie w wersji przeglądarkowej lub w dedykowanej aplikacji.