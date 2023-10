Do Windows Update marsz! Microsoft aktywuje wszystkie funkcje Moment 4 w Windows 11

Jedną z najważniejszych cech tej aktualizacji jest aktywacja wszystkich funkcji "Moment 4", w tym Copilota oraz zmian w zakresie paska zadań. Dla nas mam jednak złą wiadomość: w dalszym ciągu nie zobaczycie po jej zainstalowaniu wspomnianych już funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Ze względu na niedostosowanie Copilota do europejskich regulacji dotyczących prywatności i przetwarzania danych - Microsoft ogranicza jego dostępność w UE i - rzecz jasna - w Polsce. Można jednak wymusić jego uruchomienie, jednak trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami tej metody.

Z czysto kronikarskiego obowiązku wspomnę jednak o Copilocie, który jest bezsprzecznie najbardziej przełomową zmianą w Windows od lat. Dzięki niemu użytkownicy mogą korzystać z naprawdę ciekawych możliwości takich jak: analiza dokumentów, tworzenie obrazów za pomocą DALL-E, usuwanie tła ze zdjęć, tworzenie podsumowań czytanych artykułów. W krajach, gdzie jest dostępny - można uruchomić go z poziomu paska zadań obok obszaru wyszukiwania. Tak, jak wspomniałem - praca z nim w Polsce nie jest możliwa, ale...

... ale warto jednak wiedzieć, że istnieje sposób, aby uruchomić Copilota w Polsce. Wystarczy utworzyć nowy skrót, który wskazuje na następującą ścieżkę: "microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar". To jednak nie zapewni nam wszystkich funkcji Copilota, a także nie pozwoli na pełną integrację z innymi aplikacjami Microsoftu, takimi jak chociażby klient poczty elektronicznej.

Oprócz Copilota, KB5031455 przynosi wiele innych usprawnień. Między innymi pasek zadań pozwala na grupowanie aplikacji i wyświetlanie pełnych etykiet ich nazw. Nowy Eksplorator plików oferuje odświeżoną stronę główną i zmodernizowany pasek adresu. Microsoft wprowadza także ulepszenia w obszarze rozpoznawania pisma odręcznego oraz komend wprowadzanych w formie dotyku / rysikiem. Z dobrodziejstw tych zmian można korzystać tekstowym Windows Copilot, co oznacza dokładność i bardziej niezawodną obsługę gestów. Niestety, te ulepszenia są dostępne tylko w języku angielskim (amerykański angielski), ale Microsoft planuje dodanie obsługi większej liczby języków w przyszłości.

Aktualizacja KB5031455 to niejako symboliczne zwieńczenie prac nad funkcjami z kręgu Moment 4. Niestety, w Polsce będziemy cieszyć się z jej powodu mniej: Copilot dalej nie jest oficjalnie dostępny w naszym kraju i prędko to się nie zmieni. Mówi się, że Microsoft chce rozprawić się ze wszystkimi wymogami UE do marca przyszłego roku - pojawiają się jednak głosy, że w najgorszym wypadku Copilot może być niedostępny w Unii nawet przez całe lata. Ogółem jednak, Microsoft należy pochwalić za to, że dosyć śmiało poczyna sobie z modernizacją Windows 11. To akurat odbywa się w bardziej dynamiczny sposób, niż w przypadku Windows 10, gdzie Microsoft nieco zwolnił z nowościami po premierowym wydaniu. Wtedy gigant musiał udowodnić, że słucha użytkowników - to było potrzebne po to, by nieco zrehabilitować się po nieudanym Windows 8. Zgodnie z tradycją "co drugiego dobrego Windows" - 11 powinien być tym "gorszym" systemem w historii giganta. Wygląda jednak na to, że Microsoft udźwignął ów temat.