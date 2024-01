Miała być aktualizacja - jest wtopa. Microsoft ma ostatnio ogromnego pecha

Gdy Windows 10 próbuje zainstalować aktualizację, pojawia się komunikat o błędzie z kodem szesnastkowym: 0x80070643. Microsoft zidentyfikował główną przyczynę problemu jako zbyt małą partycję odzyskiwania systemu Windows (WinRE), która nie jest w stanie pomieścić nowego obrazu winre.wim.

W odpowiedzi Microsoft zasugerował zwiększenie rozmiaru partycji odzyskiwania. Zalecił zmniejszenie partycji C: o 250 MB i wykorzystanie tego nieprzydzielonego miejsca do utworzenia większej partycji WinRE. Firma udostępniła instrukcje dotyczące zarządzania środowiskiem odzyskiwania systemu Windows i partycjami dysku przy użyciu narzędzi wiersza poleceń, takich jak reagentc.exe i diskpart.exe. Jednak dla użytkowników, którzy nie czują się komfortowo z dłubaniem w systemie, istnieje ryzyko uszkodzenia danych i partycji, dlatego naturalnie zaleca się ostrożność.

Jako alternatywne rozwiązanie, Microsoft zaproponował skrypty PowerShell, które automatyzują instalację poprawki dla BitLockera dedykowanej luce CVE-2024-20666 w WinRE. Skrypty te nie instalują aktualizacji KB5034441, ale montują partycję WinRE, kopiują obraz WinRE.wim i ponownie odmontowują partycję. Dzięki temu partycja WinRE zawiera najbardziej aktualne pliki, co eliminuje potrzebę instalacji KB5034441. Niestety, nawet po zastosowaniu tego rozwiązania, Windows Update może nadal próbować zainstalować KB5034441 - a to oznacza, że błędy dalej mogą się pojawiać.

Skrypty są dostępne do pobrania bezpośrednio ze stron Microsoftu. Dodatkowo użytkownicy mogą użyć narzędzia Microsoft Show or Hide Tool, aby ukryć aktualizację KB5034441, co zapobiegnie jej ponownemu pojawianiu się w Windows Update. Rozwiązanie to nie jest idealne, ale może pomóc przede wszystkim zaktualizować BitLockera — a to w tej sytuacji jest absolutnie kluczowe.

Użytkownicy zgłaszają również inne problemy, takie jak wolne działanie systemu, problemy z kompatybilnością z niektórymi aplikacjami i sterownikami, co dodatkowo komplikuje sytuację. Microsoft aktywnie pracuje nad rozwiązaniem tych problemów, na razie użytkownicy próbują wzajemnie pomagać sobie zarówno na stronach pomocy technicznej Microsoftu, jak i m. in. w dedykowanych grupach m.in. na Reddicie.

Aktualizacje zabezpieczeń są kluczowe dla ochrony systemu operacyjnego przed nowymi zagrożeniami. Microsoft zazwyczaj szybko reaguje na takie sytuacje, więc oczekuje się, że wkrótce zostaną wydane kolejne poprawki lub aktualizacje, które rozwiążą te problemy. W międzyczasie warto uzbroić się w cierpliwość i poszukać pomocy na grupach związanych z systemem Windows lub spróbować użyć wspomnianych skryptów dostępnych na stronach Microsoftu.