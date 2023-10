Microsoft 365, Google One czy Apple One – Porównujemy 3 różne subskrypcje od technologicznych gigantów

Korzystanie z usług w chmurze stało się nieodłącznym elementem naszego życia w cyfrowym świecie. Skończyła Ci się darmowa przestrzeń na dane? Chcesz wykupić subskrypcję w ramach pakietu z różnymi dodatkami? Podpowiadamy, czym różnią się od siebie abonamenty Microsoft 365, Google One oraz Apple One.

Microsoft 365, Google One czy Apple One? Który pakiet oferuje najwięcej?

Najwięksi gracze na rynku, Microsoft, Google i Apple, oferują swoje pakiety subskrypcyjne – Microsoft 365, Google One i Apple One. To bardzo zróżnicowane usługi. Łączy je jedno – każda pozwala przechowywać dane w chmurze. Co wybrać? Ile kosztują subskrypcje? Jakie narzędzia, aplikacje i usługi są dostępne w poszczególnych pakietach? Poniżej znajdziesz wszystkie odpowiedzi, które pomogą podjąć świadomą decyzję zakupową.

Microsoft 365 – Produktywność i praca

Microsoft 365 to kompleksowa usługa subskrypcyjna, która oferuje łącznie 10 różnych narzędzi oraz przestrzeń dyskową w chmurze. Dostępne są różne plany subskrypcyjne, zarówno dla użytkowników domowych, jak i biznesowych.

Dla użytkowników domowych i osobistych Microsoft 365 oferuje tańsze rozwiązania, które obejmują klasyczne aplikacje, takie jak Word, PowerPoint i Excel, dostęp do przestrzeni dyskowej w chmurze (do 6 TB w wariancie Family), funkcje współpracy w czasie rzeczywistym oraz stałą pomoc techniczną bez dodatkowych kosztów.

Microsoft 365 Personal pozwala na korzystanie z pakietu na pięciu różnych urządzeniach, zapewnia 1 TB na dane oraz dostęp do funkcji premium i opcji pracy offline. – CENA : 29,99 zł / miesiąc

pozwala na korzystanie z pakietu na pięciu różnych urządzeniach, zapewnia 1 TB na dane oraz dostęp do funkcji premium i opcji pracy offline. – : 29,99 zł / miesiąc Microsoft 365 Family umożliwia dzielenie przestrzeni dyskowej oraz dostępnych narzędzi pomiędzy 5 różnych osób. Otrzymujesz też znacznie więcej miejsca na dane. – CENA: 42,99 zł / miesiąc

Źródło: Depositphotos

Aplikacje dostępne w ramach pakietu Microsoft 365

Microsoft 365 to aż 10 różnych aplikacji i narzędzi, które ułatwiają pracę, komunikację oraz tworzenie treści:

Word - doskonały do tworzenia dokumentów.

- doskonały do tworzenia dokumentów. Excel - narzędzie do analizy danych.

- narzędzie do analizy danych. PowerPoint - idealny do tworzenia prezentacji.

- idealny do tworzenia prezentacji. Microsoft Defender - ochrona przed zagrożeniami online.

- ochrona przed zagrożeniami online. OneDrive - przechowywanie i udostępnianie plików w chmurze.

- przechowywanie i udostępnianie plików w chmurze. Outlook - zarządzanie pocztą i kalendarzem.

- zarządzanie pocztą i kalendarzem. Redaktor Microsoft - korekta dokumentów.

- korekta dokumentów. Clipchamp - prosty edytor wideo.

- prosty edytor wideo. OneNote - cyfrowe notatki.

- cyfrowe notatki. Microsoft Family Safety - bezpieczeństwo rodziny online.

Google One — Usługi Google na wyższym poziomie

Google One to usługa, która pozwala lepiej wykorzystać potencjał usług Google, takich jak Dysk Google, Gmail i Zdjęcia Google. W ramach subskrypcji otrzymujesz dodatkową przestrzeń chmurową na swoje dane.

Różnica między Dyskiem Google a Google One

Dysk Google oferuje 15 GB darmowej przestrzeni w chmurze, która jest współdzielona między różnymi usługami Google.

oferuje 15 GB darmowej przestrzeni w chmurze, która jest współdzielona między różnymi usługami Google. Google One pozwala na zyskanie przestrzeni od 100 GB do 2 TB, w zależności od wybranego planu.

Pakiety i ceny Google One:

Pakiet Podstawowy : 100 GB za 8,99 zł/miesiąc (pierwsze 3 miesiące za 2,25 zł).

: 100 GB za 8,99 zł/miesiąc (pierwsze 3 miesiące za 2,25 zł). Pakiet Standardowy : 200 GB za 13,99 zł/miesiąc (pierwsze 3 miesiące za 3,49 zł).

: 200 GB za 13,99 zł/miesiąc (pierwsze 3 miesiące za 3,49 zł). Pakiet Premium: 2 TB za 46,99 zł/miesiąc (pierwsze 3 miesiące za 11,75 zł).

Każdy plan obejmuje także dostęp do ekspertów Google oraz możliwość udostępniania subskrypcji nawet pięciu osobom.

Apple One – Chmura + rozrywka

Apple One to pakiet subskrypcyjny, który łączy w sobie cztery różne usługi Apple – iCloud+, Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade:

iCloud+ - usługa przechowywania danych w chmurze.

- usługa przechowywania danych w chmurze. Apple TV+ - platforma streamingowa z oryginalnymi filmami i serialami.

- platforma streamingowa z oryginalnymi filmami i serialami. Apple Music - muzyczna usługa streamingowa.

- muzyczna usługa streamingowa. Apple Arcade - platforma z grami, bez reklam i mikropłatności.

Ceny Apple One:

Apple One "Dla Ciebie" : 34,99 zł/miesiąc.

: 34,99 zł/miesiąc. Apple One "Dla Rodziny": 44,99 zł/miesiąc.

Plan "Dla Ciebie" obejmuje 50 GB przestrzeni iCloud+, a plan "Dla Rodziny" oferuje 200 GB przestrzeni w chmurze. Korzystając z Apple One, można oszczędzić znaczącą sumę w porównaniu do osobnych opłat za poszczególne usługi.

Który pakiet wybrać?

Wybór między Microsoft 365, Google One a Apple One zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Wbrew pozorom, te subskrypcje bardzo się od siebie różnią. Jeśli potrzebujesz szerokiej gamy narzędzi biurowych, najlepszym wyborem może być Microsoft 365. Jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem usług Google i potrzebujesz dodatkowej przestrzeni w chmurze, Google One może być wystarczającym rozwiązaniem. Natomiast jeśli jesteś użytkownikiem urządzeń Apple i korzystasz z wielu ich usług, Apple One to najbardziej opłacalne rozwiązanie. Warto dokładnie przeanalizować oferty i wybrać pakiet, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby.