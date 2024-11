Microsoft 365 Copilot zdominował konferencję Ignite 2024

Wydarzenie to zgromadziło ponad 200 tysięcy zarejestrowanych uczestników, z których 14 tysięcy wzięło w niej udział osobiście w Chicago. Wśród kluczowych ogłoszeń, które ze sceny zapowiedział sam Satya Nadella znalazły się nowe funkcje Microsoft 365 Copilot oraz innowacje w zakresie bezpieczeństwa.

Microsoft 365 Copilot: Rewolucja w pracy biurowej

Microsoft 365 Copilot to asystent AI, który zyskuje na popularności wśród firm z listy Fortune 500, gdzie blisko 70% z nich już korzysta z tej usługi. Copilot pomaga w automatyzacji codziennych zadań, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy. Przykładem może być firma Eaton, która dzięki Copilotowi zautomatyzowała dokumentowanie procedur operacyjnych, oszczędzając 83% czasu potrzebnego na każdą dokumentację. Z kolei McKinsey & Company wykorzystała agenta AI do skrócenia czasu wdrażania klientów o 90%. Najnowsze badanie IDC wykazało, że generatywna sztuczna inteligencja ma tendencję wzrostową, z 75-proc. wskaźnikiem wdrożenia wśród firm ankietowanych w 2024 roku. Ponadto, według badania, na każdego zainwestowanego dolara firmy osiągają zwrot w wysokości 3,70 USD, zaś liderzy twierdzą, że osiągają zwrot w wysokości nawet 10 USD.

Nowe funkcje i agenci AI

Podczas Ignite 2024 zaprezentowano nowe funkcje Copilota, w tym Copilot Actions, które pozwalają użytkownikom automatyzować codzienne czynności za pomocą prostych poleceń. Nowi agenci w takich aplikacjach jak SharePoint czy translator w Teams, są zaprojektowani, aby ułatwić skalowanie i przekształcenie procesów biznesowych. Umożliwiają każdemu zautomatyzowanie codziennych czynności za pomocą prostych promptów, niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne podsumowanie działań związanych ze spotkaniami w Microsoft Teams, sporządzanie cotygodniowych raportów, czy też otrzymywanie wiadomości e-mail po powrocie z wakacji, podsumowujących pominięte spotkania, czaty i wiadomości w skrzynce poczty elektronicznej.

Windows 365 Link to proste, bezpieczne, urządzenie stworzone specjalnie dla systemu Windows 365. Obecnie urządzenie jest dostępne w wersji zapoznawczej i będzie można je nabyć od kwietnia 2025 r. w wybranych krajach w sugerowanej cenie detalicznej 349 USD, oferując użytkownikom możliwość bezpiecznej pracy na dobrze znanym pulpicie systemu Windows w chmurze Microsoft Cloud z responsywnymi, wysokiej jakości środowiskami. Windows 365 Link z założenia zapewnia bezpieczeństwo. Urządzenie nie zawiera lokalnych danych, aplikacji i użytkowników bez administratora, dzięki czemu dane firmowe pozostają chronione w chmurze Microsoft.

źródło: Microsoft

Pozostałe nowości prezentowane przez komputerów komputery Copilot+ dla klientów indywidualnych to wykorzystanie mocy wbudowanych natywnych jednostek przetwarzania (NPU) na potrzeby lokalnej sztucznej inteligencji. Dzięki ulepszonej wyszukiwarce systemu Windows i nowej funkcji Recall (w wersji zapoznawczej) znajdowanie poszukiwanych informacji na komputerze jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, wystarczy jedynie wpisać, czego szukamy. Powyższe funkcje są udostępniane najpierw naszej społeczności Windows Insider na komputerach Copilot+, a następnie zostaną szerzej udostępnione naszym klientom.

Innowacje w bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w strategii Microsoft. W ramach inicjatywy Secure Future Initiative (SFI) ogłoszono nowe narzędzia, takie jak Microsoft Security Exposure Management, które pomagają zespołom IT w zapobieganiu włamaniom i zarządzaniu ryzykiem cyfrowym. Wprowadzono również program Zero Day Quest z pulą nagród w wysokości 4 milionów dolarów, mający na celu przyciągnięcie najlepszych specjalistów ds. bezpieczeństwa na świecie. Dzisiejsza premiera Microsoft Security Exposure Management jest kluczowym krokiem w przekształcaniu cyberbezpieczeństwa za pomocą inteligentnych danych i strategii opartych na sztucznej inteligencji.

Obrazek główny: Depositphotos