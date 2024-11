Mam wrażenie, że dział marketingu Microsoftu musi co trzy miesiące wymyśleć co nowego bo inaczej ktoś jeszcze pomyśli, że można ich zastąpić sztuczną inteligencją. Marka Copilot powiązana z inteligentnym asystentem w systemie Windows oraz pakiecie Office jest już z nami od około roku. Trafiła nawet jako dedykowany przycisk na niektóre komputery. Ale okazuje się, że niedługo możemy się z nią równie szybko pożegnać.

Windows Intelligence zastąpi Copilota?

Jeden z bardziej dociekliwych użytkowników testowych wersji systemu Windows 11 odkrył w plikach systemowych odwołania do nowej funkcji nazwanej "Windows Intelligence". Wygląda to tak jakby Microsoft chciał zebrać wszystkie swoje usługi powiązane z wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji pod jednym dachem, który tylko przypadkowo jest kopią nazwy Apple Intelligence wprowadzonej ledwie kilka miesięcy temu przez giganta z Cupertino. Jak nie trudno się domyśleć, pomysł ten nie spotkał się z entuzjazmem użytkowników, choć de facto nie mamy jeszcze potwierdzenia, że marka Copilot faktycznie zniknie całkiem z rynku.

Nie zdziwiłbym się wcale, jeśli tak faktycznie się stanie. W Redmond od wielu lat mają tendencję do częstej zmiany zdania względem wcześniejszych planów. Ktoś jeszcze pamięta, jak to Windows 10 miał stać się usługą i już nigdy nie zmienić wersji na wyższą? Windows 11 szybko nas jednak wyleczył z tych oczekiwań. Jeśli więc po nieco ponad roku z rynku zniknie także Copilot, to przecież nic się nie stanie. Logo na klawiszach w laptopach zgodnych ze standardem Copilot PC zawsze będzie nam jednak o nim przypominać ;-). Nie jestem jednak przekonany czy z marketingowego punktu widzenia to dobre posunięcie.