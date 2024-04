To nowe oczko w głowie Microsoftu. Copilot jest coraz lepszy!

Copilot to oczko w głowie Microsoftu

Copilot to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w Microsoftcie od wielu lat. Co to właściwie jest? Copilot to aplikacja, która wykorzystuje najnowsze technologie oraz modele językowe sztucznej inteligencji do pomocy w różnorodnych zadaniach. Jak ogłosił sam Microsoft, Copilot jest w stanie wspomagać nas w pisaniu ofert sprzedażowych, streszczaniu treści ze spotkań, którym nie poświęcaliśmy dużej uwagi, generowaniu obrazów do prezentacji oraz nawet w planowaniu tematycznych eventów. To dosłownie asystent do każdego zadania. Co więcej, dla Microsoftu Copilot jest tak istotnym wydarzeniem, że firma zdecydowała się nawet dodać mu dedykowany klawisz na klawiaturze — po raz pierwszy od 30 lat!

Źródło: Depositphotos

Teraz Microsoft daje dostęp w Copilocie do GPT-4 Turbo większej grupie odbiorców — firma założona przez Billa Gatesa postanowiła dać priorytetowy dostęp do bardziej zaawansowanej wersji GPT subskrybentom biznesowym. Odblokowuje to dostęp do najnowszego modelu OpenAI w aplikacji mobilnej Copilot, w webowej wersji asystenta AI, w systemie Windows i w Edge. Jest to oczywiście zawarte w miesięcznym abonamencie Copilota dla Microsoft 365, który kosztuje 30 USD lub 28,10 euro za użytkownika.

GPT-4 Turbo w Copilocie wiele zmienia

GPT-4 Turbo sprawia, że chatbot ma dostęp do wszystkich najnowszych i aktualnych informacji z sieci, ale do tego systemowo pozwala na przeszukiwanie wiadomości e-mail, czy spotkań służbowych, dokumentów i wiele więcej. Co również istotne, to fakt, że ta wersja modelu językowego może analizować do 300 stron tekstu jednocześnie, co znacząco zwiększa możliwości analizy dokumentów. To po prostu nowy poziom Copilota.

Do tego gigant z Redmond w aplikacji Microsoft Designer dla biznesowych subskrybentów Copilota w 365 zwiększył limit generowanych dziennie obrazów. W tym miesiącu użytkownicy będą mogli tworzyć 100 obrazów dziennie, kiedy dotychczasowy limit to było 15 grafik w ciągu jednego dnia. Same dobre wieści!

Źródło: Microsoft