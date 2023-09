Początek września oznacza jedno - setki tysięcy uczniów z całego kraju wróciły do szkół. Studenci, mimo że jeszcze mają trochę czasu na odpoczynek, wkrótce staną przed wyzwaniami naukowymi nowego semestru. To z kolei oznacza konieczność notowania dziesiątek stron w zeszytach, skanowania notatek i przyswajania ogromnej ilości wiedzy. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Technologia, która nas otacza, może okazać się pomocna. Mając dostęp do komputerów, smartfonów i tabletów możemy skorzystać z przeróżnych narzędzi ułatwiających tworzenie i organizację notatek. Oto kilka aplikacji dostępnych na PC/Mac, iOS i Androida, które mogą ułatwić nawigację przez nadchodzący rok szkolny.

Goodnotes

Dostępne na: Windows, MacOS, Android, iOS

Aplikacja oferuje intuicyjny interfejs, który umożliwia pisanie ręcznie lub wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury. Można w niej również korzystać z różnych narzędzi do rysowania i malowania, co sprawia, że jest idealna do tworzenia notatek, szkiców czy diagramów. Goodnotes pozwala użytkownikom importować istniejące pliki PDF i obrazy, co ułatwia pracę z różnego rodzaju dokumentami. Aplikacja oferuje także zaawansowane funkcje indeksowania i wyszukiwania, co ułatwia odnajdywanie potrzebnych informacji w dużych zbiorach notatek. Jednym z wyróżniających się elementów Goodnotes jest możliwość korzystania z Apple Pencil na iPadzie oraz rysików kompatybilnych z tabletami z Androidem, co pozwala na bardziej precyzyjne pisanie i rysowanie na iPadzie. Dodatkowo, aplikacja umożliwia synchronizację notatek między różnymi urządzeniami dzięki synchronizacji w chmurze.

OneNote

Dostępne na: Windows/MacOS, Android, iOS

Rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie znane i sprawdzone opcje. OneNote to miejsce, w którym możemy wygodnie załatwić swoje sprawy za pomocą notesów dzielonych na sekcje i strony. Dzięki łatwej nawigacji i wyszukiwaniu zawsze znajdziemy swoje notatki tam, gdzie zostały sporządzone, a dzięki synchronizacji z chmurą, są dostępne na wszystkich naszych urządzeniach podłączonych do sieci. Wszystko opiera się rzecz jasna na wpisywaniu i formatowaniu tekstu. Nie brakuje opcji rysowania, umieszczania grafik i pisania po nich. Do notatek można dołączyć pliki i nagrania dźwiękowe. Aplikacja jest prosta w użytkowaniu i przejrzysta. Notatki można poprawiać, pisząc na klawiaturze - tej fizycznej i dotykowej oraz dodając wyróżnienia lub adnotacje odręczne.

Google Keep

Dostępne na: Windows/MacOS, Android, iOS

Kolejna aplikacja dla tych, którzy cenią sobie sprawdzone rozwiązania. Google Keep pozwala szybko zapisywać wszystko, co przyjdzie nam do głowy, a później aplikacja wyśle przypomnienia w odpowiednim miejscu lub czasie. Pozwala na umieszczanie i odsługiwanie notatek głosowych z dowolnego miejsca dzięki synchronizacji w chmurze i oferuje ich automatyczne transkrypcje. Dzięki niej można robić także zdjęcia plakatów, paragonów i dokumentów oraz łatwo je porządkować bądź wyszukiwać później w wyszukiwarce. Google Keep ułatwia zapisywanie swoich myśli i tworzenie list dla siebie, a także udostępnianie ich znajomym oraz rodzinie.

Nebo

Dostępne na: Windows, Android, iOS

Nebo może zainteresować tych, którzy oprócz tabletu lub komputera z dotykowym ekranem posiadają także rysik. Dzięki temu połączeniu, apka może zastąpić nie tylko zeszyt, ale także edytor tekstu. Nebo umożliwia automatyczną zamianę tekstu ręcznego na tekst cyfrowy, dokładnie taki jak w popularnych edytorach tekstu, pokroju Worda, czy Pages. Jako jedna z nielicznych obsługuje język polski i radzi sobie z niewyraźnym tekstem. W praktyce oznacza to, że w czasie można zapisywać odręcznie treści dyktowane przez nauczyciela, a następnie za pomocą kilku kliknięć eksportować notatkę do pliku PDF lub docx. Dodatkowo aplikacja ma bardzo lekki i przejrzysty styl, a mnogość narzędzi i kolorów pozwala popuścić wodze fantazji jeśli tylko macie ochotę na kreatywne notatki.

Evernote

Dostępne na: Windows/MacOS, Android, iOS

Evernote dostępne jest zarówno w wersji darmowej jak i płatnej - w ramach subskrypcji. To coś więcej niż wirtualny notatnik. Aplikacja oferuje wiele skomplikowanych funkcji, więc sprawdzi się na urządzeniach tych, którzy szukają rozbudowanego narzędzia ułatwiającego naukę. Posiada m.in. system kategoryzacji notatek czy tworzenie współdzielonych linków do publikacji notatek. Oferuje przechwytywanie obrazu z pulpitu komputera. Evernote jest naszpikowany najróżniejszymi opcjami. Możliwość tworzenia wielu notatników oraz ich współdzielenie, wparcie dla zarządzania zdjęciami z naciskiem na te, które zawierają pismo odręczne. Całość okraszona dobrze przygotowanym systemem zabezpieczenia tak, aby osoby niepożądane, które mogą mieć dostęp do naszego telefonu nie myszkowały po naszych notatkach, które często mogą zawierać poufne dla nas informacje.

Freeform

Dostępne na: iOS, iPadOS, macOS

Aplikacja Freeform to coś, co przyda się nie tylko w pracy zespołowej na zajęciach, ale także może być ciekawym narzędziem do tworzenia, edytowania, udostępniania i wspólnego dyskutowania nad notatkami i graficznymi mapami myśli. Pozwala użytkownikom porządkować i układać niezbędne rzeczy na elastycznych obszarach roboczych. Dzięki temu mogą oni widzieć, udostępniać i wspólnie opracowywać wszystkie materiały w jednym miejscu, nie przejmując się układem treści czy rozmiarami stron. Użytkownicy mogą dodawać różnego rodzaju pliki, a następnie podglądać ich zawartość bezpośrednio na tablicy. Aplikację Freeform stworzono z myślą o pracy zespołowej, a zapraszanie innych osób do współpracy przy tablicy jeszcze nigdy nie było tak proste. Użytkownicy mogą nawet współpracować ze sobą w czasie połączenia FaceTime. Tablice Freeform są przechowywane w iCloud, dzięki czemu treści są synchronizowane na wszystkich urządzeniach użytkowników.

Microsoft Lens

Dostępne na: Andorid, iOS

Aplikacja dla tych ciut bardziej leniwych i zabieganych. To po prostu bardzo dobry kieszonkowy skaner. Za jej pomocą swobodnie można kopiować notatki wprost z tablic czy rzutników. Wystarczy zrobić zdjęcie i wybrać, co właściwie fotografujemy. Dzięki temu uzyskujemy estetyczny i wyprostowany zapis całości. Aplikacja bez problemu odnajduje kształt tablicy czy kartki, nawet jeśli nie robimy zdjęcia na wprost. Aplikacja oferuje konwertowanie obrazów do plików PDF, plików programów Word i PowerPoint oraz zapisywanie w OneNote czy OneDrive.