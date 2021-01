OnePlus Band z pomiarem SpO2

Plotki na temat opaski fitnessowej od OnePlus pojawiły się zaledwie kilka dni temu, a wczoraj informacja ta została praktycznie potwierdzona przez oficjalny profil OnePlus w Indiach. To właśnie na tamten rynek urządzenie trafi w pierwszej kolejności, ale nie jest wykluczone, że dostępne będzie również w innych krajach. Według przecieków OnePlus Band będzie bardzo podobny do MiBanda od Xiaomi, ma nawet niemal identyczny mechanizm zapinania opaski na ręce. Ma też oferować podobne, choć prawdopodobnie nieco większe możliwości i będzie współpracował z dedykowaną aplikacją.

Po pierwsze opaska od OnePlus ma nie tylko monitorować tętno, ale również saturację krwi tlenem (SpO2), tej drugiej funkcji brakuje w MiBand 5. Poza tym dostępny będzie też monitoring snu oraz możliwość śledzenia aż 13 różnych ćwiczeń. Bateria ma natomiast pozwolić na pracę przez 14 dni, co oznacza, że gdy aktywujemy wszystkie funkcje to czas ten trzeba będzie pewnie skrócić o połowę. W kwestii specyfikacji użytkownik ma mieć do dyspozycji wyświetlacz OLED o przekątnej 1,1 cala (tak samo jak MiBand 5), który zamknięty będzie w bardziej prostokątnej obudowie z certyfikatem IP68 zapewniającym odporność na płyny i zanieczyszczenia.

OnePlus Band powinien trafić do sprzedaży w Indiach już wkrótce w cenie około 2499 rupii, czyli w przeliczeniu 35 USD. To podobna cena jak w przypadku Xiaomi MiBand 5. Czy trafi do sprzedaży globalnej to się jeszcze przekonamy, bo jak już wspominałem kilka dni temu, firma szykuje też nowy smart zegarek. Będzie on prawdopodobnie oferował podobną funkcjonalność, plus dodatkowe możliwości związane z Wear OS i obecnością NFC. Pewne jest natomiast, że portfolio produktów OnePlus zostanie mocno rozbudowane w tym roku.