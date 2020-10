Oppo Watch 41 mm – różnice względem wersji 46 mm

Mój problem polega na tym, że nie lubię nosić na ręce żadnych dodatków. Nigdy nie nosiłem zegarka czy innych opasek i dopiero premiera MiBanda 5 skusiła mnie aby się przemóc. Pierwsze dni nie były łatwe, ale z czasem przestało mi to przeszkadzać. Wtedy właśnie pojawiła się recenzja większej wersji Oppo Watch, która dała mi do myślenia. Koperta 46 mm wydawała się za duża nawet dla Pawła, który na co dzień nosi Apple Watcha, więc stwierdziłem, że jeśli mam spróbować to tylko z mniejszym modelem. I tak dzięki uprzejmości Oppo trafiła do mnie wersja 41 mm w bardzo męskim, różowym kolorze ;-).

Nic w tym dziwnego, bo mniejsza wersja pomyślana została jako zegarek dla kobiet, choć panów nikt nie dyskryminuje, bo dostępny jest też kolor czarny i srebrny. Główne zmiany względem większego modelu to mniejszy wyświetlacz (przekątna 1,6 cala zamiast 1,91), mniejsza rozdzielczość oraz mniejsza bateria (300 zamiast 430 mAh). Pozostałe różnice są kosmetyczne, sprowadzają się do materiałów z jakich wykonana jest koperta, wagi (30 g vs 40 g) oraz wodoodporności (3 ATM vs 5 ATM). Poza tym oba zegarki posiadają ten sam procesor, 1 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci na dane, NFC, Bluetooth 4.2, WiFi, monitor tętna, GPS itp.