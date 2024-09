Miało być premium, wyszła tandeta. Apple wycofa ten produkt?

W ubiegłym roku Apple podjęło decyzję o całkowitym odejściu od produktów wykonanych ze skóry naturalnej. Ten ruch jest częścią szerszych starań giganta z Cupertino w kwestii ochrony środowiska i jego zasobów, ale alternatywa skóry, która została wprowadzona wraz z premierą iPhone’a 15, okazała się sporym nie wypałem. Według najnowszych przecieków Apple może niebawem wyrzucić nowe etui do kosza.

FineWoven to niewypał. Co dalej z etui "premium"?

Apple dzieliło swoje akcesoria na te basicowe, wykonane z silikonu, oraz premium, wykonane ze skóry. Od 2023 roku rolę produktu wyższej jakości (a co za tym idzie, droższego) przejęły etui z materiału FineWoven. Co to w zasadzie jest? Rzućmy okiem na definicję Apple:

Miękki materiał ma strukturę mikrodiagonalu i przypomina w dotyku zamsz. Ponadto tkaninę FineWoven zaprojektowano z myślą o planecie – jest wykonana z surowców pochodzących w 68 procentach z recyklingu odpadów pokonsumenckich, a jej produkcja wiąże się z dużo mniejszą emisją dwutlenku węgla niż w przypadku produktów ze skóry.

Źródło: 9to5mac

Apple podkreśla, że etui świetnie chroni przed zarysowaniem telefonu, ale nie wspomina o tym, że materiał FineWoven sam jest wybitnie podatny na uszkodzenia. Użytkownicy od premiery narzekają, że pokrowiec rysuje się od samego patrzenia, a materiał po kilkunastu tygodniach wygląda tandetnie. Sprzedaż idzie więc tragicznie, a zapasy magazynowe – jak donosi Mark Gurman – są najniższe w historii. W związku z tym pojawiła się teoria, według której Apple miałoby podczas nadchodzącej konferencji zaprezentować nowy lub zaktualizowany materiał. Takie głosy pojawiły się już w kwietniu, ale Apple zdecydowało się wyprodukować jeszcze jedną partię akcesoriów.

Możliwe też, że Tim Cook i spółka chcą po prostu wypuścić zupełnie nowe warianty kolorystyczne, ale chyba dla wszystkich klientów Apple korzystniejszy byłby pierwszy scenariusz.

Źródło grafiki wyróżniającej: The Verge