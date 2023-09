Ostatnia prosta do Assassin’s Creed Mirage – Basim bryluje na premierowym zwiastunie

Dokładnie tydzień dzieli nas od premiery Assassin’s Creed Mirage, czyli najnowszej odsłony serii, która mechaniką i stylistyką ma powrócić do długo wyczekiwanych korzeni. Ubisoft doskonale wie, że oczekiwania są niemałe, dlatego developer podgrzewa atmosferę na dynamicznym zwiastunie premierowym z klimatyczną ścieżką dźwiękową od OneRepublic.

Assassin’s Creed powróci do korzeni już za moment!

Assassin’s Creed Mirage zabierze graczy do skąpanego w słońcu, IX-wiecznego Bagdadu, w którym zakon zakapturzonych zabójców dopiero stawia swoje pierwsze kroki. Wcielając się w rolę Basima (znanego z epizodycznej roli w Assassin’s Creed Valhalla) przejdziemy drogę od ulicznego złodzieja do mistrza Ukrytych, dzierżąc w dłoni zróżnicowany oręż – między innymi kultowe ukryte ostrze, którego działanie możecie zaobserwować na poniższym zwiastunie premierowym.

Pod względem mechaniki Mirage ma mniej skupiać się na aspektach RPG – tak jak robiły to między innymi Valhalla i Origins – zamiast tego stawiając na rozwiązania znane z pierwszych odsłon Assassin’s Creed, czego od lat domagali się zatwardziali fani serii. Mowa tu między innymi o eliminacji wrogów przy pomocy noży do rzucania, czy kryciu się w tłumie niczym Ezio Auditore da Firenze na targowych placach Wenecji. Ukłonem w stronę klasyki będzie także możliwość odwiedzenia Almutu, czyli twierdzy asasynów, znanej z pierwszej części gry.

Assassin’s Creed Mirage zadebiutuje już 5 października na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, a także w niedalekiej przyszłości na iOS. Będzie to jedna z tych produkcji, które mają według Apple udowodnić gotowość iPhone’a 15 Pro do pełnienia roli przenośnej konsoli do gier.