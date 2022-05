Zacznijmy od opaski, bo to jeden z hitów Xiaomi i z pewnością będzie też tak w tym przypadku. W dodatku na pewno zobaczymy ją wkrótce w Polsce.

Mi Band 7

Po pierwsze – urósł ekran. Teraz ma 1.62 cala, w 6-kach to 1.57 cala. Nadal jest to AMOLED, więc tu nie ma najmniejszych powodów do narzekania. Xiaomi zapewnia o jego większej jasności, co jak najbardziej przyda się podczas ćwiczeń na dworze – wynosi ona teraz 500 zamiast 450 nitów.

Po drugie – w końcu doczekaliśmy się funkcji Always on Display, czyli informacji wyświetlanych na wygaszonym ekranie. Do wyboru będzie bardzo dużo motywów. AoD oczywiście skróci czas pracy na jednym ładowaniu, ale na szczęście urosła bateria. Zamiast 125 mAh ma 180 mAh. To ma zapewnić do 15 dni pracy przy normalnym używaniu i 8-9 dni podczas intensywnego używania.

W opasce znajdziemy m.in. 120 trybów sportowych, mierzenie SpO2 i pulsu, monitorowanie snu. Niestety wbrew niektórym zapowiedziom w najnowszym Mi Band nie ma GPS-u, więc żeby trasa naszego treningu została zapisana, będziemy wciąż musieli brać ze sobą telefon.

Cena Mi Band 7 NFC w Chinach to 279 juanów. W bezpośrednim przeliczeniu to około 180 zł., ale z pewnością cena w Polsce będzie wyższa. Nie powinien być to jednak drastyczny skok w porównaniu do Mi Band 6 NFC, który można teraz kupić za 209 zł.

Redmi Note 11t Pro i Pro+

Drugą zaprezentowaną dziś nowością są kolejne smartfony z linii Redmi: Note 11T Pro i 11T Pro+.

W ich przypadku najciekawszy będzie procesor – to MediaTek Dimensity 8100 z grafiką Mali G610, wykonany w 5nm procesie technologicznym. W AnTuTu Benchmark osiąga ponad 800 tys. pkt. Mamy więc do czynienia z bardzo wydajną jednostką.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami wyświetlacz to panel LCD IPS – wielu użytkowników z pewnością wolałoby ujrzeć ekran AMOLED. Rekompensatą jest bardzo wysokie odświeżanie – do 144 Hz (w 7 zakresach), próbkowanie dotyku na poziomie 270 Hz i wsparcie HDR 10. Dostaniemy również pamięć RAM typu LPDDR5 oraz pamięć UFS 3.1.

Będzie również potrójny aparat 64 MP + 8 MP + 2 MP, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, głośniki stereo, NFC, port podczerwieni i złącze jack 3,5 mm.

Nie wiadomo na jakim poziomie zostanie ustalona europejska cena urządzeń. Chińska jest dość atrakcyjna – za model z plusem trzeba zapłacić: 1999 juanów za 8/128 GB, 2199 juanów za 8/256 GB i 2399 juanów za 8/512 GB. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednio ok. 1290 zł, 1415 zł i 1545 zł.