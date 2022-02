Fakt, że Meta (dawniej Facebook) planuje rozwijać się w dziedzinach metaverse oraz wirtualnej rzeczywistości, nie jest żadną tajemnicą - świadczy o tym między innymi niedawny rebranding, który odbił się sporym echem. Firma pracuje nad kolejnym narzędziem, które pchnie technologię do przodu.

Nowy projekt Mety pozwoli tworzyć wymarzony świat... mówiąc. Komendy głosowe wchodzą na wyższy poziom

Prezes Mety, Mark Zuckerberg, zaprezentował nową technologię, która odegra kluczową rolę w budowaniu atrakcyjnych wirtualnych światów. Mnóstwo wyszkolonych ludzi z gigantycznej firmy pracuje nad botem, który pozwoli modyfikować użytkownikom światy w wirtualnej rzeczywistości przy pomocy… głosu.

Komendy głosowe będą potrafiły zmienić całkowicie rzeczywistość, w jakiej się znajdujemy. Trzeba przyznać, że zamysł jest naprawdę niesamowity i niewątpliwie jest to funkcja, która może sporo zmienić w kwestii metaverse i ogólnie VR. Zuckerberg przygotował małe demo swojej funkcji, która nosi nazwę Builder Bot. Wstępne możliwości narzędzia zostały zaprezentowane podczas wirtualnego wydarzenia dotyczącego najnowszych odkryć Mety w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Chociaż Builder Bot dopiero raczkuje, to i tak robi ogromne wrażenie

Builder Bot pozwoli stworzyć wybraną przez użytkownika scenerię. Naszym zadaniem będzie jedynie mówienie tego, co chcemy zobaczyć i co zmienić. Bot po wysłuchaniu, zanotuje wszystkie kwestie i zacznie tworzyć kilka wczesnych wersji koncepcyjnych. W wersji demonstracyjnej Zuckerberg z innym pracownikiem swojej firmy stworzyli plażę ze zestawem piknikowym i chmurami na błękitnym niebie oraz dodali kilka efektów dźwiękowych mew i fal morza.

Oczywiście należy pamiętać, że cały projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju - co zresztą widać po prezentacji. Wygenerowany świat przy pomoc Builder Bota nie był tak szczegółowy jak wcześniej prezentowane dema metaverse. Rozdzielczość plaży pozostawiała wiele do życzenia, jednak nie ma wątpliwości, że z czasem będzie tylko lepiej.

Builder Bot jest częścią większego projektu AI dla metaverse, nazwanego Project CAIRaoke. Całość ma na celu stworzenie konwersacyjnej sztucznej inteligencji do tworzenia wirtualnych światów. Mark Zuckerberg uważa, że ten projekt ma kluczowe znaczenie dla jego metawersalnych wizji:

W metaverse będziemy potrzebować sztucznej inteligencji, która jest zbudowana wokół pomagania ludziom w poruszaniu się po wirtualnych światach, a także w naszym fizycznym świecie z rozszerzoną rzeczywistością.

CEO Mety zauważa, że w momencie, kiedy będziemy mieli headset wirtualnej rzeczywistości na głowie, niezbędne będzie sterowanie głosem. Komendy głosowe zatem naprawdę będą w stanie stworzyć wymarzony dla nas świat.

Rebranding Mety to nie tylko zagrywka marketingowa, a faktyczna zmiana kierunku firmy

Raporty Facebooka sugerowały, że firma pierwszy raz w historii traciła zarówno użytkowników, jak i dochody. Z tego względu wiele osób z początku uważało, że zmiana nazwy na Metę jest zabiegiem wyłącznie formalnym, który ma pomóc firmie wrócić do łask. Wszystkie poczynania Mety sugerują jednak, że działalność Zuckerberga definitywnie chce skupić się na metaverse i wirtualnej rzeczywistości.

Platforma VR należąca do Mety o nazwie Horizon przyciąga do siebie coraz więcej użytkowników i marek. Świat wirtualnej rzeczywistości definitywnie się rozwija, chociaż nie jest wiadome, czy przyniesie to oczekiwane zyski. Niemniej jednak, zdaje się, że firma Zuckerberga stawia wszystko na jedną kartę.

Baza użytkowników Horizon Worlds - platformy społecznościowej dla wszystkich posiadaczy gogli Oculus Quest - wzrosła aż dziesięciokrotnie od początku grudnia. Do Horizon Worlds mają dostęp użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a baza użytkowników liczy teraz do 300 000 osób. Biorąc pod uwagę skalę rynku VR, jest to naprawdę świetny wynik.

Meta nie zdradziła, kiedy możemy spodziewać się premiery Builder Bota. Niemniej jednak - prace trwają i osiągnięte już efekty są naprawdę obiecujące. Można do metaverse oraz do samej firmy Zuckerberga podchodzić na wiele sposobów - nie można jednak odmówić postępu i niesamowitych dokonań.