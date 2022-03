Heineken wkracza do metaverse. Pierwsze pikselowe piwo

Heineken oficjalnie poinformował, że marka wkracza do wirtualnego świata. Tym samym browar wywodzący się z Holandii dołącza do grupy dużych marek, które weszły do świata Web3. Heineken Silver będzie piwem dostępnym wyłącznie w wirtualnym świecie, którego nie możemy napić się normalnie - a co za tym idzie, jest w pewien sposób bezalkoholowe.

Na konferencji dowiedzieliśmy się, że używane do tej pory przez Heinekena specjalne drożdże typu A zostały zastąpione przez A-Pixels, a zbierany na polach chmiel to w Decentralandzie chmiel zakodowany binarnie. Cały wirtualny proces warzenia jest oczywiście nadzorowany przez doświadczonych piwowarów, będących zdigitalizowanymi browarnikami Heinekena.

Firma ma do całego przedsięwzięcia dość żartobliwe podejście - i w sumie ciężko się dziwić, w końcu mówimy tutaj o piwie, które będzie dostępne w wirtualnym światku po założeniu headsetu VR, a nie w normalnym świecie.

Marcin Filipiak, dyrektor marki Heineken w Grupie Żywiec, powiedział stronie NowyMarketing.pl:

Heineken od zawsze stawia na innowacje i ekscytujące spotkania. Jesteśmy przekonani, że Metaverse łączy ludzi we wciągający sposób, choć z oczywistych względów nie jest najlepszym miejscem na degustację nowego piwa. Wirtualny Heineken Silver to świadomy pomysł, wyśmiewający zarówno nas, jak i wiele innych marek, które przenoszą do Metaverse produkty najbardziej cieszące w prawdziwym świecie. Na razie w większości krajów nowego Heinekena można smakować jedynie w formie pikseli i bajtów, dlatego chcemy zażartować z tego faktu i przypomnieć wszystkim, że nic nie przebije smaku orzeźwiającego piwa.”

Nowy produkt Heinekena jest dość specyficzny, trzeba przyznać - i ma tyle sensu, co zapowiadane zamówienia w McDonaldzie w metaverse. Cóż, kiedy wybieracie się na wirtualnego browara?

Źródła: 1, 2