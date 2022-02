7 wielkich firm, które już są w metaverse, a Ty ciągle nie

Co chwile dostajemy informacje, że dana firma wchodzi do metaverse, planuje otwierać tam swoje lokale lub rusza z produkcją najróżniejszych przedmiotów w formie NFT. Najzabawniejsze jednak jest to, że metaverse w istocie jeszcze nie wystartowało. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować zestawienie 7 firm, które już są w metaverse, mimo, że nas tam nie ma.

Nike, adidas i Prada

Nike jakiś czas temu ogłosiło, że kupuje RTFKT Studios - wiodącą markę, wykorzystującą innowacje w celu dostarczania kolekcji nowej generacji, łączących w sobie kulturę i gaming. Sneakersy oraz avatary tworzone przez firmę będą sprzedawane w formie tokenów NFT, które później dumnie będziemy mogli nosić w metaverse. Swoosh zagości nawet w wirtualnym świecie.

W NFT i metaverse swoich sił spróbował również adidas przy współpracy z Pradą. Unikalna kolekcja powstała we współpracy z Zachem Liebermanem i innymi twórcami mody, designerami i osobami zaangażowanymi w kryptowaluty, a całość była inspirowana fizyczną kolekcją Re-Nylon. Projekt miał ułatwić edukację nowych społeczności związanych ze sztuką, modą i nie tylko.

Gucci

Gucci to symbol high fashion. Włoską markę znają wszyscy - i nie zmieni się to nawet w metaverse. Gucci ogłosiło współpracę z firmą Superplastic, tworząc kolekcję SuperGucci - połączenie fizycznych i cyfrowych przedmiotów. Tokeny NFT są inspirowane charakterystycznymi projektami i wzorami Gucci, zrekonstruowanymi dla animowanych internetowych celebrytów, Janky i Guggimon - postaci stworzonych przez Superplastic. Pokazy haute couture w metaverse coraz bliżej? Niewykluczone.

H&M

Jest high fashion, jest i normalna sieciówka. Firma odzieżowa poważnie myśli nad lokalami w metaverse, które miałyby powstać przy współpracy z firmą CEEK VR. Chociaż H&M nie podjęło żadnych oficjalnych kroków, to przyznaje, że jest taki pomysł. Biorąc pod uwagę obecność pozostałych marek odzieżowych w świecie Web3, H&M również powinno tam wkroczyć - jeśli miałbym kupić jakąś koszulkę w postaci NFT, byłoby to pierwsze miejsce, do którego bym się udał.

McDonald’s

W metaverse oficjalnie będziemy mogli odwiedzić McDonald’s. Amerykańska firma zgłosiła już do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych kilkanaście wniosków o dotyczących opatentowania znaków towarowych McDonald’s w świecie Web3. Posiłki oraz napoje mają być sprzedawane w formie NFT, a w restauracjach mają dziać się różne eventy, w tym koncerty. W głowach wielu (w tym mojej) pewnie rodzi teraz jedno ważne pytanie - czy w metaverse będzie Burger Drwala?

Warner Music

Do metaverse wkracza również Warner Music przy współpracy z firmą The Sandbox. Celem jest stworzenie świata o tematyce muzycznej, który ma wnieść niesamowite występy oraz ogromne i efektowne koncerty na wyższy poziom. To jest akurat jeden z ciekawszych konceptów - już Fortnite pokazał, że koncerty naprawdę mogą mieć ogromną moc w wirtualnym świecie - a oglądając to wszystko z perspektywy pierwszej osoby w headsecie VR, całość może być jeszcze bardziej niesamowita.

JP Morgan Chase

JP Morgan to pierwszy bank, który otworzył swój lokal w metaverse. Firma bardzo optymistycznie patrzy na możliwość działalności w wirtualnym wszechświecie, twierdząc, że świadczenie codziennych usług bankowych w metaverse może być tak samo skuteczne, jak w prawdziwym życiu. Dość odważne stwierdzenie, trzeba przyznać. Czy tak faktycznie będzie? Dowiemy się wkrótce.

Nieruchomości

W metaverse możemy również kupować… nieruchomości. Wirtualne mieszkania w ostatnim czasie zwiększyły swoją wartość nawet o 500%, a to głównie za sprawą coraz większej popularności metaverse i ilości celebrytów, którzy zaczynają się interesować Web3. Ceny mieszkań w metaverse sięgają nawet kilku milionów dolarów.

Lista firm i możliwości robi spore wrażenie. W tym momencie bez problemu można wydawać ogromne pieniądze na wirtualne ubrania, dzieła sztuki, nieruchomości czy wkrótce nawet kanapki Big Mac… nadal jednak nie możemy znaleźć się w metaverse. Trzeba przyznać, że cały metaverse obrał dość ciekawy kierunek - oby faktycznie zamysł wirtualnego wszechświata okazał się sukcesem, bo w innym przypadku okaże się, że największe firmy kupiły kota w worku.