Facebook z mikropłatnościami. Lajki i splendor kupimy za Zuck-Dolary?

Gdy w 2019 roku Facebook zapowiedział wprowadzenie swojej własnej kryptowaluty, wieszczono, że może ona zagrozić nawet i samemu Bitcoinowi. Diem – bo tak nazwano oficjalną walutę platformy – skończył się jednak zanim na dobre zdążył się zacząć. Pod koniec stycznia platforma zaczęła wyprzedawać swoje aktywa, a projekt Diem ewidentnie chyli się ku końcowi. Meta pomimo to ani myśli zrezygnować z zainteresowania finansami. Na horyzoncie majaczy już dedykowane NFT Mety, a Facebook poważnie rozważa wprowadzenie wewnętrznych mikropłatności. Social media niczym gry mobilne? Na to wygląda.

Facebook z mikropłatnościami i systemem oceny reputacji

Według raportu Financial Times Meta pracuje nad wprowadzeniem do Facebooka wewnętrznej waluty, która przypominałaby Robux z multiplayerowej gry Roblox lub V-Bucksy znane z Fortnite. Waluta pośród pracowników Meta jest rzekomo znana jako Zuck-Bucks od nazwiska dyrektora generalnego firmy, Marka Zuckerberga.

Nie wiadomo jeszcze, do czego Zuck-Bucks mogłyby się przydać, ale według Financial Times Meta pracuje także nad „tokenami reputacji”, które mogą w przyszłości stanowić formę nagrody za aktywny wkład w życie facebookowej społeczności. Może być to także zalążek przyszłej waluty Metaversu lub nawet środków do wykorzystania w Marketplace, lub facebookowych grach.

Powróćmy na chwile do romansu Meta z NFT. Pierwsze próbki mają ukazać się już w połowie maja. Program pilotażowy ma na celu przetestowania tokenów jako swoistą formę dostępu do grup na Facebooku. Jeszcze szybciej NFT ma pojawić się na Instagramie, gdzie według Zuckerberga tokeny będzie można zarówno eksponować jak i… wybijać. Cokolwiek to oznacza. Meta nie udziela na razie dokładniejszych informacji. Szczegóły poznamy zapewne w połowie przyszłego miesiąca.

