Mark Zuckerberg pochwalił się wynikami swojego “Twittera”. Czy Elon Musk ma się czego obawiać?

Threads, platforma społecznościowa stworzona przez Meta, za dwa dni będzie obchodzić swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji Mark Zuckerberg publicznie podzielił się wynikami serwisu. To już ponad 175 milionów aktywnych użytkowników w każdym miesiącu. Widzimy również, że jest to fala wznosząca. W lutym było to 130 milionów, a w kwietniu 150.

Trzeba przyznać, że jest to dość imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że platforma wystartowała 5 lipca 2023 roku. Wystarczyło 12 miesięcy, aby Threads podbiło serca użytkowników. Do sukcesu przyczyniła się oczywiście integracja z Instagramem, ale szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że "Twitter" od Zuckerberga cieszy się aż tak dużym wzięciem.

Threads vs. X: Czy Elon Musk ma realnego konkurenta?

Elon Musk twierdzi, że z X korzysta ok. 600 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie. Warto jednak zauważyć, że liczba ta może obejmować boty, z którymi platforma nadal próbuje sobie poradzić. Biorąc pod uwagę, że konkurent ma dopiero rok, wynik na poziomie 175 milionów wydaje się wręcz imponujący.

Jak powstało Threads i co to jest?

Threads powstało w odpowiedzi na rosnące niezadowolenie użytkowników X (przepraszam, ale w takich sytuacjach nie mogę powstrzymać się przed dopisaniem kultowego już "dawniej Twitter" 😅), gdzie po przejęciu platformy przez Elona Muska, doszło do wielu kontrowersyjnych zmian. Meta, dostrzegając potrzebę rynku, postanowiła stworzyć nową usługę, która skupiałaby się na komunikacji tekstowej, eliminując niektóre problemy znane z X, takie jak nadmiar polityki i dezinformacja.

Platforma zadebiutowała 5 lipca 2023 roku. Przyciągała wówczas uwagę prostym interfejsem i możliwością łatwej integracji z kontem na Instagramie. Zakładam, że to właśnie ta druga cecha mogła przyczynić się do tak dużego sukcesu po roku działania w sieci. Threads umożliwia użytkownikom tworzenie krótkich, tekstowych postów, dzielenie się zdjęciami oraz angażowanie się w różnorodne wątki (np. #PhotographyThreads, #BookThreads, i #GymThreads).

Czym wyróżnia się Threads?

Jednym z kluczowych elementów, który wyróżnia Threads, jest nacisk na tekstową formę komunikacji. Meta ujawnia, że 63% wszystkich postów na platformie to wyłącznie tekst, co pokazuje, że użytkownicy najwyraźniej cenią sobie prostotę komunikacji. Z kolei co czwarty post zawiera przynajmniej jedno zdjęcie. Być może użytkownicy Threads przekierowani tam z Instagrama uznali, że od udostępniania fotek są inne platformy Meta.

Threads udowodniło, że na rynku mediów społecznościowych wciąż jest miejsce na nowe podejścia do komunikacji, mimo że bliźniaczo podobne do tego, co oferuje X. Platforma Mety, choć młoda, zdołała przyciągnąć imponującą liczbę użytkowników. Czas pokaże, czy wynik uda się poprawić w kolejnych latach. Być może to "efekt świeżości", który z czasem może minąć.

Jesteś na Threads? Daj znać w komentarzach, co przyciągnęło Cię do tego serwisu.

źródło: TechCrunch