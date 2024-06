Meta szykuje się do zapowiedzi nowego headsetu VR. A to nie jedyna niespodzianka!

Meta Connect 2024 — wiemy, kiedy odbędzie się coroczne wydarzenie!

Meta dziś potwierdziła, kiedy odbędzie się tegoroczna edycja Meta Connect, na której zostaną zaprezentowane projekty i postępy w pracach działu Reality Labs, który zajmuje się głównie działką VR. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 25–26 września. W poprzednich latach to właśnie na Meta Connect widzieliśmy zapowiedzi takich headsetów jak Meta Quest 3 (czyli w tej chwili chyba zarówno najlepszy, jak i najpopularniejszy headset VR/AR) oraz Meta Quest Pro.

Źródło: Meta

Niewykluczone zatem, że w tym roku również zobaczymy nowy headset od Mety — szczególnie, że jakiś czas temu na oficjalnej stronie sklepu firmy wyciekł Meta Quest 3S. Na ten moment nie wiemy dokładnie, czym ten headset będzie się wyróżniał; miejmy więc nadzieję, że za kilka miesięcy tajemnica się rozwiąże. Najprawdopodobniej Quest 3S odbije jednak w podobnym kierunku do okularów Ray-Bana i może zaprezentować nowe funkcje oparte na AI, lecz na tym etapie to wyłącznie spekulacje.

Meta Quest 3 z ważną zmianą! Fani Netfliksa będą zachwyceni

Teraz jednak Meta naprawia sporą bolączkę Questa 3. Jeśli posiadacie te gogle VR, to zapewne doskonale wiecie, że Netflix nie aktualizuje swojej aplikacji na Questa, co uniemożliwia oglądanie treści na platformie z wielkim, czerwonym N w logo w normalnej jakości i sensownych warunkach. Aplikacja, która debiutowała w 2019 roku, pozwala na wyświetlanie treści zaledwie w 480p, a Netflix się tym specjalnie nie przejmuje. Meta postanowiła jednak wziąć sprawy w swoje ręce i sama naprawić ten problem.

Źródło: Meta

Firma Marka Zuckerberga dodała obsługę przeglądarki internetowej, co oznacza, że możemy ponownie oglądać Netfliksa w wysokiej jakości — z tym, że po prostu nie przez aplikację, a za pośrednictwem aplikacji Quest's Browser. Co istotne, mamy tutaj możliwość przełączania się między płaskim ekranem 2D, a zakrzywionym widokiem. Mamy więc wszystko, czego potrzeba do szczęścia — wymaga to tylko delikatnego „kombinowania”.

Źródło: Meta