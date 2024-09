Meta rewolucjonizuje sprzęty AR/VR. Oto Meta Quest 3S i Meta Orion

Meta prezentuje swoje najnowsze urządzenia przenoszące użytkowników do nowych światów. VR i AR zdaniem Marka Zuckerberga to nasza przyszłość i sprzęty od twórców Facebooka mają być najlepszym wyborem.

Gogle Meta Quest 3S, które firma właśnie zaprezentowała, oferować mają takie same funkcje rzeczywistości mieszanej jak Quest 3 z 4,5 razy większą rozdzielczością i liczbą kolorów w porównaniu z Quest 2. Działają pod kontrolą procesora Snapdragon XR2 Gen2 wspieranego przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Od Quest 3 różni ich przede wszystkim rozdzielczość ekranu. W Quest 3S mamy 1832 x 1920 pikseli, przy 773 pikselach na cal. Do tego odświeżanie 90/120 Hz i pole widzenia w zakresie 96 w poziome / 90 w pionie. Do tego soczewki Fresnela i trzystopniowa regulacja IAD. Bateria o pojemności 4324 mAh oferuje czas pracy do 2,5 godziny.

W zestawie znajdziemy:

Gogle Meta Quest 3S

Regulowana, zainstalowana fabrycznie standardowa podkładka na twarz

2 kontrolery Touch Plus i 2 baterie AA

2 smycze na nadgarstki

Zasilacz

Kabel do ładowania Meta Quest 3S w sprzedaży będą dostępne 15 października, a w oficjalnym sklepie internetowym trwa już ich przedsprzedaż. Gogle w wersji 128 GB kosztują 329,99 euro (ok. 1410 zł), natomiast model z 256 GB na dane to koszt 439,99 euro (ok. 1880 zł). W sprzedaży dostępne są różne akcesoria, w tym dodatkowe paski, futerał lub niestandardowe soczewki umożliwiające korzystanie z gogli bez okularów.

Meta Quest 3S i Meta Orion. Tak wygląda przyszłość AR/VR

Meta zaprezentowała dziś jeszcze jedno urządzenie, które z pewnością przypadnie do gustu fankom minimalistycznych urządzeń oferujących dostęp do świata AR. To Meta Orion, które wcześniej znane były jako Projekt Nazare. To okulary, które są wynikiem ciężkich prac i ciągłym wprowadzaniu innowacji w praktycznie każdej dziedzinie nowoczesnych obliczeń – opierając się na pracy, którą eksperci Meta wykonali w Reality Labs przez ostatnią dekadę. Okulary Orion wyposażone są w całkowicie nowe technologie, w tym najbardziej zaawansowany wyświetlacz AR, jaki kiedykolwiek został wykorzystany do tego typu urządzeń i stworzony specjalnie dla nich układ, który umożliwia uruchamianie potężnych doświadczeń AR na parze okularów przy użyciu ułamka mocy i wagi zestawu słuchawkowego MR.

System sterowania okularami płynnie łączy głos, wzrok i śledzenie dłoni z opaską EMG, która umożliwia przesuwanie, klikanie i przewijanie, trzymając rękę wygodnie przy boku, pozwalając pozostać obecnym w świecie i z ludźmi wokół ciebie podczas interakcji z bogatymi treściami cyfrowymi. Dodatkowo, okulary Orion w zestawie mają tzw bezprzewodowy moduł obliczeniowy (Wireless Compute Puck), który przejmuje część zadań wykonywanych przez same okulary, co pozwala oszczędzić energię i wydłużyć czas pracy baterii. I choć okulary są na ten moment wyłącznie prototypem, Meta wierzy, że spodobają się społeczności na tyle, że wkrótce trafią do sprzedaży i zadomowią się na naszych nosach na stałe.