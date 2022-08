Messenger testuje nowe opcje szyfrowania, ale na ich pełną dostępność jeszcze zaczekamy

Projekty Facebooka — a od niedawna Meta — są dla mnie jednymi z ostatnich o których pomyślałbym, że szanują w jakikolwiek sposób prywatność użytkowników. I informacje takie jak te o których pisał dzisiaj Kacper (zobacz: Prywatność na Facebooku i Instagramie to ściema. Śledzą co się da i kogo się da) niewątpliwie nie zachęcają do zmiany podejścia i nie przekonują do tego, że jest inaczej. Mimo wszystko Facebook robi co w jego mocy by przekonać użytkowników do bezpieczeństwa oferowanych przez siebie usług. Szyfrowanie end-to-end w niezwykle popularnym na naszym rynku Messengerze jest tematem o którym słyszymy mniej lub bardziej regularnie od wielu miesięcy, ale od jego finalizacji w finalnej formie najwyraźniej dzieli nas jeszcze sporo czasu. Ale żeby nie było że nic się w nim nie dzieje, gigant rozpoczyna falę testów, zaś wdrożenie nowych opcji wszystkim planuje na przyszły rok.

Szyfrowanie end-to-end w Messengerze nabiera rozmachu. Facebook rozpoczyna testy nowej opcji

Na swoim blogu twórcy odpowiedzialni za produkt poinformowali o rozpoczynającej się fali testów, która zapewni użytkownikom biorącym w nich udział na więcej prywatności. Podstawowe szyfrowanie jest już co prawda dostępne, ale użytkownicy muszą je włączać samodzielnie — i nie ma tutaj za grosz spójności między ich platformami. A przecież Messenger jest jednym z trzech komunikatorów pozostającym pod ich skrzydłami. Teraz użytkownicy najpopularniejszego z nich będą mogli tworzyć szyfrowane kopie zapasowe rozmów:

Bezpieczne przechowywanie będzie domyślnym sposobem ochrony historii rozmów zaszyfrowanych end-to-end w Messengerze, a użytkownik będzie miał wiele opcji przywracania wiadomości, jeśli się na to zdecyduje. Będą dwie opcje dostępu do kopii zapasowych zaszyfrowanych metodą end-to-end: utworzenie kodu PIN lub wygenerowanie kodu, przy czym obie opcje trzeba będzie zapisać. Możesz również wybrać przywrócenie rozmów z Messengera za pośrednictwem usług chmurowych innych firm. Na przykład w przypadku urządzeń z systemem iOS możesz użyć iCloud do przechowywania tajnego klucza, który umożliwia dostęp do kopii zapasowych. Chociaż ta metoda ochrony klucza jest bezpieczna, nie jest chroniona przez szyfrowanie end-to-end Messengera.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Kolejne fale testów które zostały zapowiedziane na najbliższe tygodnie uwzględniają także synchronizację zaszyfrowanych wiadomości między urządzeniami, a także automatyczną aktywację szyfrowania podczas konwersacji na Messengerze.