Messenger z łatwym podziałem rachunku i rozliczaniem wydatków. Testy ruszą już za kilka dni

Messenger co rusz dostaje nowe funkcje, przez które zerwanie z komunikatorem staje się jeszcze trudniejsze. Za kilka dni w USA ma ruszyć opcja łatwego dzielenia płatności w gronie znajomych.

O tym że komunikator facebookowy ma kryzys tożsamości mówi się od lat. Z jednej strony chce być po prostu dobrym komunikatorem (finalnie: jednym, łączącym wszystkie należące do firmy usługi). Z drugiej jednak w wizji doskonałego komunikatora stale dodawane są nowe funkcje. Najnowszą z nich, jak poinformowała firma na swoim blogu, będzie narzędzie do... dzielenia rachunków w grupie. Testy mają ruszyć już w przyszłym tygodniu - póki co w Stanach Zjednoczonych.

Podział rachunku i rozliczanie w Messengerze

Czaty grupowe na Messengerze wciąż cieszą się ogromną popularnością. Wspólne umawianie się na spotkania w gronie rodziny i/lub przyjaciół za ich pośrednictwem to dla wielu codzienność. I na rynku są już dziesiątki rozmaitych aplikacji stworzonym do podziału rachunków i późniejszym łatwym rozliczaniu się. Od lat doskonale na tym polu radzi sobie chociażby Splitwise, który jest fajnie rozwijany i skupia się wyłącznie na tym jednym zadaniu. Podsumowaniu wspólnych wydatków i łatwemu podziałowi rachunku. Ale też aplikacje stricte skupiające się na finansach doczekały się już opcji "proszenia" o pieniądze — taka opcja od wielu miesięcy jest dostępna chociażby w aplikacji Revolut.

Messenger chce jednak podsunąć łatwe w obsłudze narzędzie bezpośrednio w swoim komunikatorze, aby użytkownicy nie uciekali na inne platformy i nie musieli korzystać z rozwiązań firm trzecich. Jak to działa w praktyce?

Aby skorzystać z Dzielenia Płatności, kliknij przycisk „Rozpocznij” na czacie grupowym lub w Płatności na Messengerze. Stamtąd możesz podzielić rachunek po równo lub zmodyfikować wysokość składki dla każdej osoby — z uwzględnieniem Ciebie (lub nie, jak wolisz). Po wpisaniu spersonalizowanej wiadomości i potwierdzeniu danych Facebook Pay, Twoja prośba zostanie wysłana i będzie widoczna w wątku czatu grupowego.

Użytkownicy wszystko będą mogli sfinalizować za pośrednictwem systemu płatności zintegrowanego z portalem. Facebook Pay to ich autorskie rozwiązanie, stworzone z myślą o łatwym rozliczaniu się ze znajomymi z portalu. Podobno dla Amerykanów bardzo przystępnego i podobnie jak rozliczanie się w iMessage za pośrednictwem Apple Pay - na swój sposób rewolucyjnego.

Dlaczego? Podobno dopiero te nowoczesne systemy płatności - jak wspomniany od Facebooka, Apple'a czy uwielbiany tam Venmo, oferują użytkownikom łatwy i tani sposób na wysyłanie pieniędzmi. Rzekomo tamtejsze przelewy i rozliczanie się za pomocą czeków nie jest ani tanie, ani wygodne - i właśnie te fintechowe nowości rozwiązały problem, którego w Polsce nigdy tak naprawdę nie poznaliśmy. Bo nasza infrastruktura bankowa — łatwość dostępu, ceny przelewów itp. - jest na tyle nowoczesna, że właściwie zawsze była przystępna. A z każdym rokiem jest jeszcze wygodniej — rozwiązania typu przelewy na telefon są tego doskonałym przykładem.