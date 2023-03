2,5 mln zł kary. Tyle Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na polskiego dystrybutora rowerów Merida Polska za wieloletnie naruszanie przepisów prawa. Sprawa dotyczy lat 2014-2020, w których - zdaniem UOKiK - firma zakazywała sklepom partnerskim na sprzedaż ich produktów w internecie. Ustalana przez spółkę zasady co prawda pozwalały na prezentowanie oferty w internetowych odsłonach sklepu, ale nie zezwalały na dokończenie transakcji i wysyłki towarów do kupujących. Jedyną opcją była konieczność udania się do sklepu stacjonarnego i zakup na miejscu. Urząd zwraca też uwagę, że Merida Polska zakazywała sprzedaży rowerów na portalach aukcyjnych. Takie umowy między stronami skutkowały tym, że doszło do całkowitego zakazu sprzedaży w sieci. UOKiK stoi na stanowisku, że takie ograniczenie sprzedaży przez internet prowadziło do faktycznego, terytorialnego podziału rynku.

Internet nie wprowadza żadnych ograniczeń geograficznych. Niezależnie od miejsca zamieszkania konsumenta, wielu dystrybutorów powinno mieć możliwość o niego konkurować za pośrednictwem e-commerce. Jednak klient wiedząc, że musi odebrać rower w sklepie stacjonarnym, mógł nie brać pod uwagę oferty dystrybutorów, do których musiałby pokonać dużą odległość, co znacznie ograniczyło konkurencję pomiędzy dealerami. Efektem było niezgodne z regułami konkurencji wzmocnienie podziału rynku i „przywiązanie” klienta do sklepu stacjonarnego.

2,5 mln zł za zakaz sprzedaży w internecie. Dystrybutor rowerów z karą od UOKiK

Jak decyzję o nałożeniu tak wysokiej kary finansowej argumentuje Urząd? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny tłumaczy:

Narzucone przez spółkę Merida Polska zasady sprzedaży rowerów powodowały ograniczenie konkurencji wśród dystrybutorów i prowadziły do podziału rynku między dealerami. Dla konsumenta oznaczało to brak możliwości skorzystania z atrakcyjniejszej oferty przez internet, co mogło skutkować wyższymi cenami oferowanych produktów. Zainicjowane i organizowane przez spółkę Merida Polska porozumienie ograniczające konkurencję stanowiło poważne naruszenie polskich i unijnych reguł konkurencji

Za praktyki ograniczające konkurencję na krajowym rynku sprzedaży rowerów, Prezes UOKiK ukarał spółkę Merida Polska kwotą 2 445 329 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK dostrzega jednak, że przedsiębiorca może żałować swojego zachowania na rynku. Dlatego sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on szanse obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. Na odstąpienie od kary może liczyć przykładowo uczestnik porozumienia, który jako pierwszy dostarczy urzędowi informacje lub dowody na istnienie antykonkurencyjnych zasad. Więcej na temat tego programu można przeczytać na stronach UOKiK. Choć wydawać by się mogło, że mamy do czynienia ze zwyczajnym donoszeniem na współwinnych, przy tak dużych karach warto pomyśleć nad tego typu rozwiązaniem. Tym bardziej, że Urząd oferuje pełną anonimowość.

Warto też pamiętać, że UOKiK prowadzi program Sygnalista pozwalający na przesyłanie anonimowych informacji o zaobserwowanych nieprawidłowościach w działaniu firm, które w konsekwencji naruszają prawa konsumentów. Na stronie Sygnalisty można skorzystać z prostego formularza. Zastosowany system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.