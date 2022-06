Mercedes AMG One - czyli kup sobie Formułę 1 na miasto

Mercedes-AMG One posiada 1,6-litrowy turbodoładowany silnik V6. Co ciekawe, ten sam układ znajdziemy w Formule 1. Potencjalny właściciel takiego superauta może sobie więc podać rękę z Lewisem Hamiltonem czy George Russellem. Wow.

Pomimo tego, że auto przeznaczone jest do użytku drogowego, osiągi was nie zawiodą. Łączna moc układu to 1050 KM osiągane w połączeniu z czterema hybrydowymi systemami jednostki napędowej F1.

Czy to już F1?

Zespoły Mercedes-AMG i Mercedes-AMG High Performance Powertrains wykonały tu naprawdę świetną robotę. Ten projekt był po części przekleństwem i błogosławieństwem jednocześnie. Ale szliśmy kamienista ścieżką, a jako technik naturalnie dajesz się pochłonąć wszelkim szczegółom. Od użytych materiałów, wyjątkowych komponentów podwozia po udoskonalenia aerodynamiczne - pod względem złożoności Mercedes-AMG ONE jest trudny do pokonania.W Formule 1 samochód, zespół inżynierów z laptopami dba o uruchomienie układu napędowego. W przypadku naszego hipersamochodu wystarczy nacisnąć przycisk. To także ilustruje ogromne know-how w zakresie oprogramowania, które zostało e do tego pojazdu”, mówi Jochen Hermann, dyrektor techniczny Mercedes-AMG GmbH.

Pan Hermann ma rację. Silnik to nie jedyne podobieństwo. Hybrydowy napęd E PERFORMANCE Mercedes-AMG ONE również pochodzi bezpośrednio z Formuły 1. Składa się z wysoce zintegrowanej połączonej jednostki składającej się z jednego hybrydowego, turbodoładowanego silnika spalinowego z łącznie czterema silnikami elektrycznymi.

Na dachu dominuje wlot powietrza wywodzący się z Formuły 1, przez który silnik w razie potrzeby wciąga świeże powietrze. Czarny wlot elegancko przechodzi w czarną, pionową płetwę rekina: zapobiega przepływowi krzyżowemu i załamywaniu się powietrza z tyłu, co poprawia stabilność na zakrętach.

Programy jazdy obejmują zarówno tryb wyłącznie elektryczny, jak i tryb dynamiczny (Strat 2), który odpowiada ustawieniu stosowanemu w kwalifikacjach Formuły 1 do najlepszych możliwych czasów okrążeń. Pomimo dużej złożoności systemu, kierowca zawsze otrzyma optymalną kombinację wydajności. Po prostu ma być łatwo. W końcu to auto na drogi, nie tor.

Wnętrze to raj dla fanów F1

Kokpit ma wszystko by poczuć się jak w bolidzie. Prostokątna kierownica w stylu F1 posiada prawie wszystkie przyciski sterujące, razem z oświetleniem zmian biegów i systemem aktywacji DRS. Ponadto dostajemy też dwa 10-calowe wyświetlacze. Środkowy, pochylona w kierunku kierowcy, przedstawia najważniejsze informacje. Misy siedzeń AMG Motorsport możemy zmienić pod kątem 25 lub 30 stopni. Regulowane podnóżki fotela są dostępne zarówno dla kierowcy, jak i pasażera.

Co ciekawe, by zapewnić optymalną widoczność do tyłu, lusterko wewnętrzne zastąpiono ekranem, który z czasie rzeczywistym pokazuje pojazdy jadące za nami. Oczywiście tylko jadące, o wyprzedzaniu nie może być mowy.

Cena tego superauta nie jest jeszcze znana. Mercedes zamierza wyprodukować jedynie 275 sztuk wersji One. Na Polskę zapewne przypadnie parę sztuk. Jeśli nie jedna.