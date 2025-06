Mercedes-AMG GT XX Concept - 1360 KM i 360 km/h

Zaprezentowany właśnie koncept AMG GT XX to nie tylko kolejny prototyp. To technologiczny manifest i zapowiedź nadchodzącego, czterodrzwiowego supersamochodu, który ma na nowo zdefiniować pojęcie wydajności. Z mocą przekraczającą 1360 koni mechanicznych, ładowaniem z mocą 850 kW i technologiami rodem z Formuły 1, AMG chce pokazać, że rewolucja elektryczna dopiero się zaczyna.

Reklama

Trzy silniki i 1360 KM

Sercem każdego AMG od zawsze był silnik i ta tradycja jest kontynuowana, choć w zupełnie nowej, elektrycznej formie. Inżynierowie z Affalterbach, we współpracy ze specjalistami od F1 z Brixworth oraz brytyjską firmą YASA, stworzyli przełomowy układ napędowy. Składa się on z aż trzech innowacyjnych silników o tzw. strumieniu osiowym. W ogromnym uproszczeniu, są one znacznie mniejsze, lżejsze i mocniejsze od tradycyjnych silników elektrycznych. Całkowita moc systemowa przekracza 1000 kW, czyli ponad 1360 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej przekraczającej 360 km/h. Napęd jest przenoszony na wszystkie koła przez inteligentny system AMG Performance 4MATIC+, który płynnie rozdziela moment obrotowy tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, zapewniając jak najlepszą trakcję i bezpieczeństwo.

Ładowanie szybkie jak tankowanie

Jednym z największych wyzwań dla sportowych aut elektrycznych jest nie tylko moc, ale i jej stała dostępność oraz szybkość ładowania. AMG GT XX stawia czoła tym problemom z nowo opracowaną baterią. Czerpiąc inspirację z rozwiązań stosowanych w bolidzie AMG ONE i Formule 1, akumulator pracuje z napięciem ponad 800 V. Najbardziej imponującym elementem jest jednak system bezpośredniego chłodzenia. Specjalny, nieprzewodzący prądu olej opływa każdą z ponad 3000 cylindrycznych komórek baterii, utrzymując je w idealnej temperaturze nawet podczas ekstremalnej jazdy. Efekt? Samochód może nie tylko wielokrotnie powtarzać sprinty do maksymalnej prędkości bez spadku mocy, ale także uzupełnić energię na przejechanie około 400 kilometrów w zaledwie 5 minut przy ładowaniu z mocą 850 kW. To czas porównywalny z tradycyjnym tankowaniem.

Wygląd konceptu to czysta, agresywna forma podporządkowana osiągom. Niska, dynamiczna sylwetka typu fastback, mocno zarysowane nadkola i ostre linie zapewniają nie tylko spektakularny wygląd, ale przede wszystkim niesamowitą wydajność aerodynamiczną. Współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,198, co jest wynikiem rewelacyjnym. To zasługa m.in. aktywnego panelu AIRPANEL z przodu, aktywnego hamulca aerodynamicznego z tyłu oraz całkowicie płaskiej podłogi. Prawdziwą perełką są jednak aktywne, 21-calowe koła. Ich ruchome elementy zamykają się podczas spokojnej jazdy, by zminimalizować opory powietrza, a otwierają się, gdy hamulce wymagają intensywnego chłodzenia, aktywnie pompując powietrze w stronę tarcz.

Kokpit przyszłości z recyklingu

Wnętrze to minimalistyczne połączenie luksusu i motorsportu. Zredukowane do esencji, skupia się na kierowcy, oferując dwa duże ekrany i niemal prostokątną kierownicę inspirowaną F1. Jednak największą innowacją są zastosowane materiały. Mercedes-AMG wprowadza alternatywę dla skóry, stworzoną z pomocą biotechnologii. Materiał o nazwie LABFIBER powstaje m.in. z oleju pirolitycznego, pozyskanego ze zużytych opon wyścigowych samochodów GT3. Jedna opona pozwala stworzyć około czterech metrów kwadratowych nowego materiału, który wygląda i w dotyku przypomina najwyższej jakości skórę nappa, jednak jest znacznie bardziej wytrzymały. Uzupełnieniem są ergonomiczne wkładki foteli, wydrukowane w technologii 3D i idealnie dopasowane do budowy ciała kierowcy.

Koncept AMG GT XX zaskakuje również innowacjami, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Fragmenty nadwozia pokryto luminescencyjną farbą, która może świecić w nocy, tworząc niezwykłe efekty wizualne lub komunikując np. status ładowania. Po raz pierwszy głośniki zewnętrzne, emitujące dźwięk jazdy, zintegrowano z przednimi reflektorami. Z tyłu natomiast umieszczono panel MBUX Fluid Light, złożony z ponad 700 diod LED, który może wyświetlać animacje, logo AMG czy inne informacje w czasie rzeczywistym.

Mercedes-AMG GT XX Concept to odważna i kompleksowa wizja przyszłości. Chce udowodnić, że era elektryfikacji nie oznacza końca emocji w motoryzacji. Wręcz przeciwnie – otwiera drzwi do świata osiągów, technologii i zrównoważonego rozwoju, o jakich do tej pory mogliśmy tylko marzyć. Jeśli tak ma wyglądać przyszłość sportowych samochodów, to jeszcze bym tych elektryków nie skreślał ;-). Produkcyjny model powstający na bazie tego konceptu ma zadebiutować już w przyszłym roku. I trzeba przyznać, że jest na co czekać.

źródło: Mercedes