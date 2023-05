Będziecie za nimi tęsknić, jeśli odejdą do lamusa?

Gdy pierwszy raz zastałem w restauracji menu w formie kodu QR pomyślałem, że to świetny pomysł – po co marnować papier, skoro każdy ma w kieszeni smartfona? Zmieniłem zdanie, gdy mój telefon był bliski rozładowania i musiałem „pożyczyć” menu od osoby ze stolika obok. To tylko jeden z powodów, przez które wirtualne menu może niebawem spocząć na śmietniku historii.

Papierowe menu wracają do gry

Menu QR przeżywały okres świetności w czasie pandemii. Miało to wtedy swoje uzasadnienie z uwagi na ograniczanie interakcji z przedmiotami w przestrzeni publicznej, jednak dziś te środki bezpieczeństwa odchodzą już do lamusa, a kody QR zaczynają irytować klientów.

Źródło: Depositphotos

Jak donosi The New York Times, spora część amerykańskich restauracji rezygnuje z wirtualnych kart, przywracając standardowe menu na papierze. Dlaczego? Powodów jest co najmniej kilka.

Kody QR są przede wszystkim problematyczne dla starszych i mniej zaawansowanych technologicznie użytkowników. Może być to zaskakujące, ale niektórzy klienci nie mają pojęcia, czym taki kod jest, a umiejętność samodzielnego zeskanowania to już dla nich kompletna abstrakcja. Kod wymaga smartfona z działającym aparatem i dostępu do sieci, a to dla części klientów okazało się zbyt dużymi wymaganiami.

Druga kwestia to samo podejście do użytkownika smartfona przy stole. Jeden z właścicieli restauracji przekazał redakcji Times, że menu w formie QR to „antyteza romantyczności”, bo zabawa telefonem rozprasza, utrudnia rozmowę i jest oznaką braku kultury. Podobne argumenty można przytoczyć w przypadku spotkań biznesowych.

Kristen Hawley, założycielka biuletynu technologii restauracyjnych Expedite twierdzi, że kody QR są prawie powszechnie nielubiane, dlatego w USA obserwuje się spadek użyteczności tej technologii, choć globalnie nie wygląda to wcale tak tragicznie. Benjamin Claeys, dyrektor naczelny Menu Tiger – globalnego dostawcy oprogramowania QR-menu – przekazał, że liczba firm korzystających z technologii dostarczanej przez firmę wzrosła w stosunku do analogicznego kwartału z ubiegłego roku. Są to jednak knajpy celujące w młodych ludzi, którzy cenią sobie wygodę i elastyczność.

Stock image from Depositphotos