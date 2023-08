To daje nadzieję wszystkim chorym na cukrzycę. Bezinwazyjny glukometr coraz bliżej!

Wielka nadzieja dla wszystkich diabetyków. Koniec z kłuciem palców?

Jak informowałem w styczniu zeszłego roku, GlucoStation to pierwszy na świecie przebadany klinicznie glukometr bezinwazyjny. Firma GlucoActive, wywodząca się z Wrocławia, dokłada swoją cegiełkę do walki z cukrzycą w świetny sposób. Polscy naukowcy stworzyli GlucoStation — urządzenie, które monitoruje stężenie glukozy we krwi przy wykorzystaniu zaawansowanych metod optycznych. W praktyce wystarczy jedynie przyłożyć do urządzenia rękę na kilka sekund. W tym czasie żyły w ręce zostaną naświetlone wiązką o odpowiedniej długości fali, która umożliwia ustalenie poziomu cukru. Jest to nie tylko całkowicie bezbolesne, ale również w stu procentach bezpieczne. Możemy tutaj mówić o sporej rewolucji i ogromnym kroku naprzód.

Koncepcja zaproponowana przez GlucoActive może mieć zastosowanie w wielu dziedzinach życia, również między innymi przy kontroli jakości substancji chemicznych. Choć innowacyjna technologia rozwijana jest w niewielkiej placówce R&D we Wrocławiu, skala rozwiązania polskich naukowców ma wymiar globalny i posiada wielki potencjał w zakresie komercjalizacji. Wykonywane badania udowadniają, że GlucoStation gwarantuje taką dokładność, jak tradycyjne glukometry dostępne na rynku.

Problemem GlucoStation jest jednak fakt, że jest to urządzenie stacjonarne. Wielkość nieinwazyjnego glukometru jest zatrważająca i niestety nie rozwiąże problemu mierzenia cukru w miejscach publicznych — materiały dostarczone przez wrocławską firmę pokazują, że nie ma możliwości, żeby móc schować ich najnowszy projekt do plecaka czy torebki, a w konsekwencji wygodnie zbadać poziom glukozy w szkole, pracy czy na uczelni. Mimo wszystko, jest to ogromny przełom i historyczny moment.

GlucoActive ukończyło pracę nad sercem technologii

GlucoActive poinformowało, że w projekt zaangażowany jest wykwalifikowany zespół inżynierów, specjalistów medycznych i badaczy, którzy z sukcesem zakończyli ważny kamień milowy w rozwoju urządzenia. Ukończyli budowę serca urządzenia, czyli warstwy sprzętowej innowacyjnego glukometru GlucoStation. Bartosz Kawa, ekspert w dziedzinie spektrofotometrii i mikroelektroniki oraz CTO GlucoActive, mówi:

Ukończyliśmy pracę nad sercem technologii stacji GlucoStation. Następnym krokiem, który aktualnie realizujemy, jest testowanie naszych algorytmów na zróżnicowanej grupie pacjentów przed badaniami klinicznymi i wprowadzeniem urządzenia na rynek. Jesteśmy w trakcie testów, jednak są one bardzo czasochłonne i wymagają wiele prób. Dlaczego tak się dzieje? Wyzwaniem jest zmienna struktura skóry dla różnych ludzi i pomimo, że technologia pokazuje dobre wyniki na pojedynczych jednostkach, musi mieć większą bazę pacjentów do nauki algorytmów, aby działała na wszystkich.

Głównym celem start-upu od samego początku było stworzenie glukometru, który umożliwiałby pacjentom monitorowanie poziomu glukozy w sposób nieinwazyjny i całkowicie pozbawiony bólu. Technologia wykorzystana przy budowie urządzenia to metoda optyczna, nazywana spektroskopią Ramana. To zaawansowana technika analizy molekularnej wykorzystująca rozpraszanie światła. Umożliwia analizę molekuł, identyfikację substancji oraz badanie struktury chemicznej próbek. W GlucoActive wykorzystywana jest do analizy składu krwi poprzez nakierowanie wiązki światła na skórę.

Jak wcześniej wspomniałem, GlucoActive opracowuje innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie medycyny, koncentrując się na bezinwazyjnym pomiarze substancji zawartych we krwi, takie jak glukoza, cholesterol, hemoglobina i wiele innych. Prace nad urządzeniem trwają, a najtrudniejszy etap procesu zakończony sukcesem. Bartosz Kawa dodaje:

Nieustanne kontynuujemy prace nad optymalizacją naszego produktu oraz wkrótce przeprowadzimy szereg badań klinicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność naszego urządzenia. Naszym celem jest wprowadzenie go na rynek jak najszybciej, aby pomóc jak największej liczbie osób z cukrzycą w poprawie jakości życia.

Źródło: Depositphotos

Źródło: GlucoActive