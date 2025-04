Klasyka powraca. Age of Empires IV z nowym DLC

Age of Empires IV dostanie DLC. Kultowa strategia doczeka się wielu zmian, nowych map i nacji, które zostaną oddane do dyspozycji graczy.

Można chyba uznać, że gry strategiczne mają swój złoty okres już za sobą. Do stworzenia angażującej strategii nie potrzebowaliśmy realistycznej grafiki ani zaawansowanych systemów. Czasem wystarczyła możliwość stawiania budynków i odblokowywania kolejnych jednostek. Jedną z serii, która do teraz żyje nie tylko w sercach graczy, ale nadal na ich komputerach jest z pewnością Age of Empires. Pierwsza część została wydana jeszcze w 1997 roku, więc brakuje zaledwie dwóch lat do świętowania trzydziestych urodzin.

Reklama

Age of Empires IV z nową zawartością

Age of Empires IV właśnie wzbogaciło się o nowe, pełne emocji rozszerzenie zatytułowane "Knights of Cross and Rose". Dostępne już teraz na platformach Steam, Microsoft Store i Xbox, DLC przenosi graczy w sam środek średniowiecznych konfliktów, oferując świeże spojrzenie na znane cywilizacje oraz zupełnie nowe wyzwania strategiczne.

Największą atrakcją dodatku są dwie nowe wariantowe cywilizacje: Templariusze (wariant Francuzów) oraz Dom Lancasterów (wariant Anglików). Obie frakcje powstały na podstawie sugestii społeczności graczy i wnoszą do rozgrywki unikalne mechaniki oraz taktyczne możliwości.

Gracze wcielą się m.in. w Rycerzy Templariuszy podczas legendarnej Bitwy pod Montgisard, stawiając czoła wojskom Saladyna. Z kolei Dom Lancasterów stanie do walki o przetrwanie po klęsce w bitwie pod Towton, jednej z najkrwawszych wojen domowych w Anglii.

Rozszerzenie wprowadza również nowy tryb gry – Historyczne Bitwy – oferujący cztery epickie starcia wzorowane na rzeczywistych wydarzeniach z przeszłości. Każda potyczka to nie tylko test strategicznych umiejętności, ale również okazja do zdobycia medali i sprawdzenia się w trybie Zdobywcy, stworzonym z myślą o najbardziej wymagających graczach.

Oprócz nowych cywilizacji i trybu, Knights of Cross and Rose oferuje także:

10 nowych map – zróżnicowane środowiska, które dodają świeżości i zmuszają do dostosowania strategii;

15 nowych osiągnięć – idealne dla tych, którzy lubią mierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami; Reklama

Dopracowaną oprawę graficzną i dźwiękową – w duchu epickiej średniowiecznej atmosfery, z której seria słynie od lat.

Cena nowego rozszerzenia to 54 złote.