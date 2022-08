W buty Iron Mana wejdzie kobieta? Tak prezentuje się nadchodząca do MCU Ironheart

Wyciekły zdjęcia z planu nadchodzącego serialu Ironheart. Fani Marvela od razu dostrzegą podobieństwa do zbroi Mark 1 z pierwszego Iron Mana.

Chyba zgodzicie się, że po odejściu Iron Mana produkcje Marvela zrobiły się jakieś… puste. Duchowy przywódca Avengers i jego kultowa zbroja są jednymi z najbardziej rozpoznanych elementów superbohaterskiej popkultury. Popyt na herosów w napakowanych technologią skafandrach nie słabnie, a War Machine najwyraźniej nie jest w stanie w pojedynkę spełnić oczekiwań widzów. Z pomocą już niebawem przyjdzie mu nowa kobieca bohaterka Ironheart, której strój na pierwszych zdjęciach z planu do złudzenia przypomina prototypową zbroję Starka.

Genialna uczennica Tonego Starka

Ironheart – czyli Riri Williams – to młodociana mistrzyni wynalazków z Chicago. Komiksowa historia dziewczyny opiera się głównie na nadmiernej fascynacji Iron Manem i nieustannych próbach odtworzenia jego zbroi. Dziewczyna na swojej drodze ma nawet okazję przez chwilę kooperować ze Starkiem, który pełen podziwu dla umiejętności młodej Riri wspierał ją w dążeniu do kariery superbohatera.

Źródło: Just Jared

To jednak komisy. Znając MCU jej historia na wielkim ekranie zostanie poprowadzona nieco inaczej. Na ten moment wiadomo tyle, że Ironheart ukaże się po raz pierwszy w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Choć do premiery jeszcze daleko (zaplanowana jest na listopad tego roku) to już teraz możemy rzucić okiem na wygląd zbroi Ironheart.

Źródło: Just Jared

Fotografie wyciekły z planu serialu poświęconego Ironheart i zostały opublikowane przez serwis Just Jared. Aktorka Dominique Thorne paraduje w kostiumie przypominającym prototypowy pancerz z pierwszej części filmowego Iron Mana, z subtelną nutą War Machine.

Jak myślicie, czy Marvel będzie próbował forsować Ironheart na następczynię Iron Mana? A może skończy ostatecznie jako trzecioplanowa postać bez istotnego wpływu na główną oś fabularną? Szczegółów dowiemy się w bliżej nieokreślonej końcówce 2023 roku, bowiem to właśnie wtedy serial o Riri Williams ma zawitać do streamingu Disneya.

Obrazek wyróżniający: Marvel