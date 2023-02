Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w McDonald's zawsze odbijają się sporym echem. Zastąpienie plastikowych łyżeczek drewnianymi w lodach McSundae oraz McFlurry spotkało się z niemałym szokiem ze strony klientów, którzy przywykli do tych wykorzystywanych przez lata. Kolejnym krokiem było m.in. pozbycie się plastikowych słomek, które zastąpiono papierowymi. Wszystko po to, by coraz większa ilość odpadów z McDonald's mogła być szybciej i efektywniej poddawana recyklingowi i choć nie wszyscy byli z tych decyzji zadowoleni, to po pewnym czasie przyzwyczajenie wzięło górę. Nadchodząca możliwa zmiana może być jednak trudniejsza do przełknięcia przez niektórych.

Nowe kubki w McDonald's bez słomek

McDonald's testuje w kilku amerykańskich lokalizacjach nowe kubki na napoje, które pozbawione są słomek. Wieczko przypomina te znajdujące się na kubkach na kawę, ale wedle sieci zostało ono na kilka sposobów usprawnione. Chodzi między innymi o to, by łatwiej było uniknąć rozlania napoju, gdy kubek się przechyli lub nawet przewróci. Wieczka posiadają specjalną zakładkę, po której zasunięciu napój nie powinien tak łatwo wydostać się z kubka. Nie jest to jednak dokładnie taka sama pokrywka, jak ta stosowana przy kubkach z napojami gorącymi, którą znamy od lat. Kształtem i wyglądem przypomina bardziej stosowane w sieciach Starbucks tak zwane "sippy cup" z delikatnym dziubkiem.

Źródło zdjęcia: Archcity.media

Celem tych wszystkich działań jest oczywiście kontynuowanie wieloletniej pracy nad tym, aby opakowania z sieci McDonald's były bardziej przyjazne dla środowiska:

Te pokrywki pomagają zoptymalizować nasze opakowania i wyeliminować użycie małych plastików, to tylko jeden z wielu rozwiązań, które sprawdzamy w ramach naszego stałego globalnego zaangażowania w zmniejszanie ilości odpadów - wypowiedział się rzecznik McDonald's dla CNN.

Czy nowe kubki bez słomek w McDonald's pojawią się w Polsce?

Jedną z lokalizacji, gdzie McDonald's testuje nowe pokrywki są lokale w Minneapolis. Co istotne, klienci mogą nadal otrzymać napój w klasycznym kubku ze słomką, jeśli sobie tego zażyczą. Jak na razie nie pojawiają się żadne wzmianki, by sieć miała uruchomić podobne testy w innych krajach w tym w Polsce. Lokalne oddziały McDonald's nigdy w przeszłości nie komentowały działań brandu na innych rynkach, więc podobnie jak w pozostałych przypadkach, tym razem także nie otrzymamy żadnej zapowiedzi czy potwierdzenia ze strony McDonald's Polska.

Reakcje klientów McDonald's na nowe kubki są bardzo różne. Niektórym nie robi to różnicy, inni uznają je za wygodniejsze, a pozostali są naprawdę niezadowoleni z faktu, że ktoś wcześniej dotykał dłonią wieczka, z którego pijemy. Słomki podawane były zawsze w opakowaniach i to klienci samodzielnie umieszczali je w kubku po wyjęciu z papierka. Co zabawne, w niektórych lokalach nawet obsługa McDonald's nie do końca chyba poznała się na dokonanej zmianie, ponieważ nawet do nowego rodzaju kubków dołączane były słomki, co udokumentowali niektórzy klienci.