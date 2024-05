Masz starego Androida? Od czerwca nie skorzystasz z aplikacji mBanku

Co prawda trudno mi sobie wyobrazić, by ktoś z Was korzystał jeszcze ze starej wersji Androida, no ale globalnie rzecz ujmując, nadal około 6% urządzeń na świecie pracuje na wersjach do Androida 7.

Taką właśnie granicę bezpieczeństwa ustalił właśnie mBank dla swojej aplikacji mobilnej. Od dnia 12 czerwca 2024 roku, do mBanku będzie można zalogować się z urządzenia z Androidem co najmniej w wersji 8.0. Co to oznacza? Zmiany nie tylko w aplikacji mobilnej, ale i bankowości internetowej.

Oczywiście to są dla wielu klientów naczynia połączone, bo jeśli nie zalogujemy się do aplikacji mobilnej, w której mamy włączoną autoryzacje mobilną, to i nie potwierdzimy swoich operacji zlecanych w serwisie transakcyjnym mBanku w przeglądarce na komputerze.

By korzystać z najnowszej wersji naszej aplikacji, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Jeśli Twoje urządzenie nie spełnia wymogów producenta systemu Android, zmień go na nowszy. Jeśli nie masz takiej możliwości, rozważ zmianę sposobu autoryzacji na hasła SMS, by potwierdzać swoje operacje w serwisie transakcyjnym.

Po zmianie sposobu autoryzacji na hasła SMS, trzeba też przed 12 czerwca odłączyć aplikację od naszego konta: ikona koła zębatego - sekcja dostęp do banku - odłącz.

Po 12 czerwca na systemach z Androidem 7 i starszych nie zalogujemy się do aplikacji mobilnej mBanku, aplikacji mBank Token i mBank Junior. Co z iOS? Tu wymagania są bardziej restrykcyjne, bo mBank wymaga systemu w wersji co najmniej 15.0, a więc wydanej w 2021 roku - Android 7.0 miał swoją premierę w 2016 roku.

Źródło: mBank.