Do tej pory, płatności powtarzalne BLIK w obecnej postaci,- jedynie stała kwota i z koniecznością każdorazowego potwierdzania, udostępnione zostały tylko dla klientów ING Bank Śląski i Bank Pekao.

Okazuje się jednak, iż PSP,- operator płatności mobilnych BLIK, uzyskał właśnie od Narodowego Banku Polskiego zgodę na znaczne i istotne rozszerzenie tej funkcjonalności.

Będziemy mogli z nich skorzystać w trzech opcjach. Pierwsza pozwoli na automatyczne autoryzacje płatności na stałą kwotę i w tym samym odstępie czasu, czyli ta sama opcja, jak przy płatnościach kartowych za subskrypcje typu Spotify czy Netflix. Z tym, że dzięki płatnościom powtarzalnym BLIK, będziemy je widzieć w aplikacji bankowej i w każdej chwili będziemy mogli je anulować. Aktualnie, przy kartach dodanych do serwisów subskrypcyjnych, musimy ręcznie je anulować bezpośrednio w każdym z nich.

Wiem, że niektóre banki mają już w swoich aplikacjach obsługę subskrypcji, na przykład wspomniany już ING, ale wersja z BLIKIEM pozwoli na jej wdrożenie, bez konieczności przebudowywania aplikacji, co znacznie powinno poszerzyć dostępność tej opcji.

Druga nowa forma płatności powtarzalnych BLIK, pozostawi użytkownikom dotychczasową kontrolę nad takimi płatnościami, będą mogli aktywować je na takie same lub różne kwoty i na stałą lub różną częstotliwość, ale każdą z nich będą musieli za każdym razem potwierdzać w aplikacji.

Ostatnia z nowych opcji, powinna z czasem zastąpić znane wszystkim stare, dobre polecenie zapłaty. Będzie to działało podobnie jak druga opcja (co do różnych kwot i częstotliwości) z tą różnicą, iż będą inicjowane przez firmy, z usług których korzystamy - na przykład dostawców energii czy operatorów komórkowych przy płatnościach za abonament oraz będą automatycznie autoryzowane przez bank.

Źródło: Cashless.pl