To już koniec Żappka Pay. Sieć sklepów rezygnuje z usługi

Przez ostatnich kilka lat aplikacja mobilna Żappka rozrosła się do niebotycznych rozmiarów. Niemal dokładnie cztery lata temu zagościła w niej usługa Żappka Pay, która pozwalała po podpięciu karty płatniczej płacić za zakupy w sklepach Żabka, zbierać punkty lojalnościowe oraz korzystać z promocji przygotowanych dla użytkowników Żappki.

Kilka miesięcy później zadebiutowała usługa Żappka Post, która umożliwiała śledzenie i szybsze odbieranie paczek dostarczanych do sklepów Żabka, bez konieczności odszukiwania niezbędnych kodów w wiadomościach SMS. W zeszły roku z kolei udostępniono w aplikacji grę mobilną Żabu.

Okazuje się, że to już koniec tych modułów, przynajmniej w tej postaci w jakiej znaliśmy je do tej pory. Żabka informuje, iż od 17 czerwca 2024 roku nie będzie już możliwości płatności metodą Żappka Pay w sklepach Żabka. Z kolei na koniec lipca zapowiedziano wyłącznie usług Żappka Post, Żabu oraz historii Żappsów i przelewu Żappsów.

Ponadto, w najbliższym czasie należy spodziewać się też zmian w usłudze Subskrypcje oraz sposobu wejścia do samoobsługowych sklepów Nano od połowy lipca 2024 roku. To z pewnością związane jest z wyłączeniem usługi Żappka Pay. Więc prawdopodobnie w jakiejś postaci ona zostanie zachowana, choćby po to by móc podpiąć kartę płatniczą do automatycznego płacenie za zakupione w tych sklepach towary.