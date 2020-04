Jako, że dorastałem w czasach kiedy ogólnopolskie stacje radiowe FM dopiero raczkowały, ledwo łapałem zasięg RMF FM czy Radio Zet, za to doskonale odbierałem Program III Polskiego Radia. Można powiedzieć, że wychowałem się na tej stacji, a na każdą piątkową listę przebojów Marka Niedźwieckiego czekałem z wypiekami na twarzy bardziej niż na weekend. To były jeszcze czasy „kasprzaków”, więc nagrywałem najlepsze kawałki na kasety, które mogłem sobie później odsłuchiwać do woli w ciągu tygodnia.

Później nastały czasy wspomnianego radia RMF FM i Radio Zet, które przyczyniły się do mocnego skomercjalizowania polskich rozgłośni, z uwagi na duże zasięgi to one nadawały ton w polskim eterze, rozpoczęła się era w kółko powtarzanych playlist z autopilota, uciążliwych reklam i kiepskich żartów prezenterów.

Oczywiście pojawiały się w międzyczasie perełki, jak Radiostacja (która zresztą też się odradza w postaci podobnego projektu RadioSpacja.pl), ale nie utrzymywały się one na rynku. Wyjątkiem była tu „Trójka”, która trzymała poziom przez długie lata, a ugięła się dopiero pod naporem „dobrej zmiany”.

To, co stało się z „Trójką” doskonale obrazuje ostatnia postawa, ostatniej z ikon, która jeszcze pracowała w tej rozgłośni, czyli Wojciecha Manna, po jego odejściu praktycznie możemy mówić o końcu tej stacji sprzed dawnych lat.

Drodzy Państwo,nasze marzenia mogą już niebawem przybrać bardzo realne kształty.To Państwo, nasi Słuchacze, namówili… Opublikowany przez Ratujmy Trójkę Czwartek, 16 kwietnia 2020

Na szczęście jest grupa osób, której na sercu leżą dobre tradycje tej rozgłośni, a która to postanowiła stworzyć nową stację ”Nowy Świat” nadawaną na początku w internecie. Aby tak się stało muszą zebrać 250 tysięcy zł, co miesiąc. W tym celu uruchomili zbiórkę pieniędzy na Patronite, która to rozpoczęła się wczoraj, a dziś w chwili pisania tego tekstu zebrali już ponad 80 tysięcy, więc myślę, że to się uda.