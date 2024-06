Wielki hit Disney'a powraca! Te filmy i seriale trzeba zobaczyć

W głowie się nie mieści 2

Dotychczasowi mieszkańcy umysłu: Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, z pewnym wahaniem witają nowego członka. Centrum dowodzenia przechodzi poważne zmiany, ponieważ pojawia się nowa Emocja - Niepewność. W filmie „W głowie się nie mieści 2” wyprodukowanym przez Disneya i Pixara, wracamy do umysłu Riley, która jest teraz nastolatką. Jest to więc dopiero początek zmian w umyśle Riley. Reżyserię tego filmu powierzono Kelsey Mann, a produkcją zajął się Mark Nielsen.

Do granic

Diego i Elena marzą o nowym życiu w Stanach Zjednoczonych. Po załatwieniu wszelkich formalności, ich plany zostają niespodziewanie przerwane, gdy na nowojorskim lotnisku zostają zatrzymani przez służby migracyjne. Przesłuchanie ujawnia nie tylko powody ich przeprowadzki, ale także stawia ich relację pod znakiem zapytania. Ile naprawdę wiedzą o sobie nawzajem? Jak wiele sekretów skrywają i jak wpłynie to na ich związek? Hiszpański thriller psychologiczny, trwający zaledwie 77 minut, niemal w całości rozgrywa się w jednej przestrzeni.

Królestwo zwierząt

W niedalekiej przyszłości ludzkość zmaga się z epidemią tajemniczych mutacji genetycznych, które powodują, że niektórzy ludzie zaczynają przypominać zwierzęta pod względem wyglądu i zachowania. Te nadludzkie hybrydy, postrzegane jako zagrożenie, są zamykane w specjalnych ośrodkach. Lena, żona François (Romain Duris), również została dotknięta taką mutacją. Kiedy dochodzi do wypadku konwoju w lesie i hybrydy z niego uciekają, François i jego 16-letni syn Emil wyruszają na dramatyczną misję, by odnaleźć Lenę.

Uznany za niewinnego

Serial oparty na bestsellerowej powieści Scotta Turowa przenosi widzów w świat chicagowskiej prokuratury, wstrząśniętej przerażającym morderstwem, którego podejrzanym staje się jeden z jej pracowników. Historia pełna napięcia i emocji ukazuje walkę oskarżonego o zachowanie swojej rodziny i małżeństwa. W serialu poruszane są tematy obsesji, seksu, polityki oraz siły i ograniczeń miłości.

The Boys 4. sezon

W czwartym sezonie bohaterowie powracają z jeszcze bardziej złożonymi charakterami. Świat stoi na krawędzi katastrofy. Mimo, że Homelander umacnia swoją pozycję, Victoria Neuman jest bliska zdobycia prezydentury. Butcher, któremu zostało tylko kilka miesięcy życia, zmaga się z utratą syna Bekki i pozycji lidera Boysów, podczas gdy reszta zespołu traci cierpliwość wobec jego kłamstw. W obliczu rosnącego zagrożenia bohaterowie muszą nauczyć się współpracować, aby uratować świat, zanim będzie za późno.

Skazana 4. sezon

Śledztwo w sprawie Hepnera nabiera tempa. Prokurator Sobecki i komisarz "Mario" Piotrowski początkowo nie mogą znaleźć dowodów. Solidarność Pati i Kosy z Alicją utrudnia skazanie winnej. W odpowiedzi, śledczy zmieniają strategię i przenoszą dziewczyny z aresztu śledczego do wspólnej celi w Zabrzu. Tymczasem Dorota Wójcik, przebywająca w więziennym oddziale psychiatrycznym, nawiązuje kontakt z Kraszeckim, prosząc go o napisanie swojej biografii i wspominając Alicję. Wiki zgłasza się do Maria, gotowa do zeznań. Mario odkrywa, że Pati wróciła do więzienia niesłusznie, i planuje wykorzystać tę informację, by doprowadzić do skazania Alicji.