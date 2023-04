Długi weekend majowy to idealny czas na to, by nadrobić zaległości w filmach i serialach. To również odpowiedni moment na to, by obejrzeć coś nowego. Dzięki majowym premierom w serwisie HBO Max z pewnością będzie w czym wybierać. W nadchodzącym miesiącu na platformie zadebiutuje kilka interesujących filmów i seriali, na które warto poświęcić czas.

Jak zwykle nie zabraknie również nowych odcinków tych seriali, które już doskonale poznaliśmy. Wśród nowości pojawią się dalsze odcinki serialu Sukcesja, Rycerze Gotham, Royal Crackers i innych. Co jeszcze warto obejrzeć? Rzućmy okiem na listę premier.

Majówka w HBO Max to kolejne odcinki serialu Sukcesja

Majówka w HBO Max: sprawdź najciekawsze premiery

Wśród majowych rekomendacji dla subskrybentów serwisu HBO Max znalazły się następujące propozycje. Która z nich okaże się najciekawsza? Zapewne przekonamy się już niedługo po premierze. Już teraz wiemy jednak, że nowości zapowiadają się intrygująco.

Hydraulicy z Białego Domu

Hydraulicy z Białego domu to serial opowiadający o losach hydraulików, którzy doprowadzili do końca prezydentury Nixona. Stało się tak mimo iż usilnie chcieli jej chronić. W rolach głównych wystąpili Woody Harrelson i Justin Theroux.

Bez Grzechu

To wciągający thriller psychologiczny, którego fabuła skupia się wokół relacji między matką zamordowanej córki a mężczyzną odpowiedzialnym za dokonanie zabójstwa.

Wonder Woman

Film z uniwersum DC Comics, którego kinowa premiera miała miejsce w 2017 roku. W roli tytułowej Wonder Woman wystąpiła Gal Gadot.

Habemus papam

Po śmierci papieża wybrano jego następcę. Problem w tym, że podczas przygotowań do pierwszego wystąpienia przed wiernymi nowy papież przeżył atak paniki. Podwładni postanawiają skorzystać z pomocy terapeuty.

Lady Gucci: historia czarnej wdowy

Patrizia Reggiani opowiada historię swojego życia od momentu, w którym poznała Maurizio Gucci. W filmie przedstawiono najważniejsze wydarzenia z tej intrygującej historii miłosnej. Od początku znajomości, przez zauroczenie, po spektakularny ślub i koszmarne zakończenie.

Lady Gucci. Historia czarnej wdowy

HBO Max – terminarz premier w maju 2023

Tak prezentuje się pełna lista premier w serwisie HBO Max. Krótko mówiąc – będzie co oglądać.

1 maja

Królowe Berlina II, odc. 5-6

30-metrowa fala II, odc. 3

Sukcesja IV, odc. 6

Barry IV, odc. 4

Ktoś, gdzieś II, odc. 2

Royal Crackers, odc. 7

Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 10

Demonlover

Po maju

Habemus papam - mamy papieża

2 maja

Młody sheldon VI, odc. 18

Pani Davis, odc. 5

Hydraulicy z Białego Domu, odc. 1

3 maja

Dave III, odc. 3

All American V, odc. 18

1000% mnie: wymieszane dorastanie

4 maja

Rycerze Gotham, odc. 6

Bez grzechu, odc. 1-4

Miłość i Śmierć, odc. 4

To wspaniałe

Oto Selma Blair

5 maja

Na planie XX, odc. 18

Stamtąd II, odc. 2

Wojewnicy Jednorożca, odc. 1-2

#BringBackAlice, odc. 5

Wdowy

Goście

Romantyczny przewodnik po zaginionych miejscach

Rabiye Kurnaz kontra George W. Bush

Rimini

Aida

6 maja

Moley, odc. 27-39

A Black Lady Sketch Show IV, odc. 4

7 maja

Przejażdżka

Chciałem się ukryć

8 maja

30-metrowa fala II, odc. 4

Sukcesja IV, odc. 7

Barry IV, odc. 5

Ktoś, gdzieś II, odc. 3

Przegląd Tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 11

Royal Crackers, odc. 8

Po obu stronach otchłani, odc. 1-2

Pierwsza miłość

Wonder Woman

9 maja

Młody Sheldon VI, odc. 19

Pani Davis, odc. 6

Hydraulicy z Białego Domu, odc. 2

10 maja

Dave III, odc. IV

All American V, odc. 19

11 maja

Rycerze Gotham, odc. 7

Miłość i Śmierć, odc. 5

Gra w klucze

Najdłuższy weekend

Lady Gucci: historia czarnej wdowy

12 maja

Na planie XX, odc. 19

Stamtąd II, odc. 3

Mariachi, odc. 1-8

Wojownicy Jednorożca, odc. 3

#BringBackAlice, odc. 6

Bodies Bodies Bodies

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa

Lunana. Szkoła na końcu świata

Rose

Ocean czasu

Siostry

Fantastyczny Pan Lis

Zadzwoń do Jane

Taurus

13 maja

The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe, odc. 1-8

Black Lady Sketch Show IV, odc. 5

Wielka III, odc. 1-10

15 maja