Niektórzy pokochają MGM. To nowe VOD za niewielkie pieniądze

Jeśli macie ochotę na więcej filmów i seriali do oglądania, to od dziś możecie skorzystać z nowej oferty MGM na platformie Amazon Prime Video. Uwaga! Za dostęp trzeba dopłacić!

Coraz więcej platform VOD szuka sposobu na dodatkowy zarobek. Czasy taniego dostępu i obszernych katalogów mamy raczej za sobą, a kolejnym dowodem na zmiany jest oferta MGM w Polsce. Po zakupie MGM przez Amazon wydawało się, że niezwykle bogate portfolio wytwórni wzmocni ofertę Amazon Prime Video na całym świecie o znakomite filmy z ostatnich lat oraz mocne klasyki z poprzednich dekad. Każdy znajdzie coś dla siebie na tej liście, ale włodarze serwisu postanowili nie ułatwiać nam dostępu do biblioteki MGM.

MGM na Amazon Prime Video. Nowe VOD - ile kosztuje?

Dostępna od pewnego czasu oferta Prime Video Channels umożliwiać dokupować dodatkowe pakiety z filmami i serialami, które można oglądać za pośrednictwem platformy Amazonu. Od dziś wśród dodatkowych pakietów oferowany jest także MGM za 16,99 zł miesięcznie. To nie jedyny wydatek, na który musicie być jednak gotowi, bo aktywna musi być w tym czasie także subskrypcja Amazon Prime Video, która kosztuje 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie. A co obejrzymy na MGM?

Co obejrzymy na MGM - oferta filmów i seriali

Wśród oferowanych filmów nie brakuje doskonale znanych tytułów, jak "Fargo", "Kosmiczne jaja", serie Legalna Blondynka i Różowa Pantera, "Krwawy sport", "Milczenie owiec", "Rain Man", "RoboCop" czy "Vice". W sumie dostępnych jest 145 filmów i 2 seriale. Wśród tych drugi na pewno zwraca na siebie uwagę "Opowieść podręcznej", którą w Polsce można było oglądać na HBO GO/HBO Max, Disney+, natomiast w USA oferowana jest na Hulu.

Część produkcji pozbawiona jest niestety tłumaczenia - napisy lub lektor dostępne są w wybranych tytułach, rzadko w tym samych. Pod względem jakościowym oraz wygody oglądania mamy do czynienia z otoczką Prime Video, więc obraz i dźwięk stoją na wysokim poziomie, ale obsługa odtwarzacza mogłaby być nieco bardziej komfortowa. Najbardziej irytujący jest jednak fakt, że część tytułów do niedawna była bezpośrednio na Prime Video, a teraz zostały one zamknięte za paywallem w postaci pakietu MGM i należy za nie dodatkowo zapłacić.